به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال گلستان عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح به برنامه های سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: صدور شناسنامه بزرگسال یک نوع غربال گری محسوب می شود.
وی ادامه داد: با صدور شناسنامه بزرگسال به صورت مکانیزه، دیگر نگارش دستی در آن نیست و نکات ظریف ایمنی در آن پیش بینی شده است.
ابوترابی به صدور کارت ملی هوشمند اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با رئیس سازمان فن آوری اطلاعات کشور در استان داشتیم، دو الی سه خدمت به عنوان زیرساخت در استان از سوی شهرداری گرگان و نیروی انتظامی آماده شده است.
مدیرکل ثبت احوال گلستان تصریح کرد: این کارت، فقط برای شناسایی نیست، بلکه ظرفیت های مختلفی از جمله پرونده سلامت یک فرد، بحث عدم سوء پیشینه و... در آن طراحی شده است.
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