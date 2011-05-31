به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال گلستان عصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح به برنامه های سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: صدور شناسنامه بزرگسال یک نوع غربال گری محسوب می شود.

وی ادامه داد: با صدور شناسنامه بزرگسال به صورت مکانیزه، دیگر نگارش دستی در آن نیست و نکات ظریف ایمنی در آن پیش بینی شده است.

ابوترابی به صدور کارت ملی هوشمند اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با رئیس سازمان فن آوری اطلاعات کشور در استان داشتیم، دو الی سه خدمت به عنوان زیرساخت در استان از سوی شهرداری گرگان و نیروی انتظامی آماده شده است.

مدیرکل ثبت احوال گلستان تصریح کرد: این کارت، فقط برای شناسایی نیست، بلکه ظرفیت های مختلفی از جمله پرونده سلامت یک فرد، بحث عدم سوء پیشینه و... در آن طراحی شده است.

اولین شناسنامه الکترونیک در مینودشت برای مادر سردار شهید صفایی و حسینی نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی صادر شد.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.

