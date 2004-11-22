داروي انترفرون در بهبود ضايعات ريوي جانبازان موثر است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ، اين مطلب در معتبرترين ژورنال فيزيولوژي پزشكي (American journal physiology ) به چاپ رسيده است.

بنا به اعلام مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي تهران، در پي پاتوژنز مولكولي بيماري هاي ريه جانبازان شيميايي مواجه شده با عامل خردل و انجام طرح مشترك بررسي بيان ژن TGFBI (از مولكول هاي موثر در پديده فيبر و برونشيوليت ريوي ) با همكاري مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم بقيه ا... الاعظم(عج) مشخص شد در وضعيت Endorgan damage در ايشان تا حدي اين دارو در بهبود جانبازان ريوي موثر است.