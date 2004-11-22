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۲ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۱۱

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران اعلام كرد:

داروي انترفرون در بهبود ضايعات ريوي جانبازان موثر است

براي نخستين بار در دنيا معين و مشخص گرديد كه داروي انتروفرون گاما كه در گذشته براي ساير بيماري ها استفاده مي شد در بهبود وضعيت ريوي جانبازان شيميايي موثر است.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ، اين مطلب  در معتبرترين ژورنال فيزيولوژي پزشكي (American journal physiology ) به چاپ رسيده است.

 بنا به اعلام مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي تهران، در پي پاتوژنز مولكولي بيماري هاي ريه جانبازان شيميايي مواجه شده با عامل خردل و انجام طرح مشترك بررسي بيان ژن TGFBI (از مولكول هاي موثر در پديده فيبر و برونشيوليت ريوي ) با همكاري مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم بقيه ا... الاعظم(عج) مشخص شد در وضعيت Endorgan damage در ايشان تا حدي اين دارو در بهبود جانبازان ريوي موثر است.

 

کد مطلب 132499

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