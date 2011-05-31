به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احد احمدی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در کمسیون مبارزه با کالای قاچاق و ارز استان مرکزی گفت: باتلاش مامورین پلیس اداره آگاهی استان مرکزی بیش از 17 میلیارد و 212 میلیون و 922 هزار و 206 ریال کالای قاچاق در استان مرکزی کشف و ضبط شده است.

وی افزود: با کشف این میزان کالای قاچاق 351 نفر دستگیر و 212 فقره پرونده درمراجع قضایی تشکیل شده است.

وی یادآور شد: میزان کالای قاچاق کشف شده استان مرکزی در مدت مشابه سال قبل 8 میلیارد و 95 میلیون و495 هزار ریال بوده است.

رئیس پلیس اداره آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در ادامه به اولویت های کاری این اداره در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مبارزه جدی و همه جانبه علیه سرشاخه های اصلی باندهای قاچاق کالا، تقویت ایستگاه توره و دلیجان و پرهیز از روشهای سنتی از جمله اولویتهای کاری پلیس اداره آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در سال 90 است.