عباسعلی عرب با اعلاماین خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای آزادی این تعداد با کمک ستاد دیه استان و ریاست جمهوری، 8000 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی افزود: با پرداخت 200 میلیون تومان 30 نفر دیگر به زودی در استان مرکزی آزاد می شوند.

عرب با اشاره به برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای برای دو هزار و 700 زندانی استان مرکزی در سال گذشته افزود: از این تعداد 2 هزار و 300 زندانی موفق به دریافت گواهینامه مهارت های فنی و حرفه ای و تسهیلات خود اشتغالی هم شدند.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی استان مرکزی اجرای طرح مراقبت پس از خروج زندانیان را مثبت ارزیابی و گفت: تنها یک درصد زندانیانی که آموزشهای مراقبت پس از خروج را فرا می گیرند دوباره به زندان باز می گردند.