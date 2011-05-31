زنجان نیازمند مسجد جدید نیست/ سرویس 89 درصد مساجد بهداشتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان زنجان با بیان اینکه با برنامه ریزیهای صورت گرفته تلاش فراوان برای بهسازی و توسعه کیفی فعالیتهای مساجد در استان زنجان در حال انجام است، افزود: نیازسنجی و برطرف کردن مشکلات مساجد از مهمترین برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان است.

وی با اذعان به اینکه در حال حاضر 89 درصد مساجد سطح استان زنجان فاقد سرویس بهداشتی یا سرویس بهداشتی مناسب هستند، ادامه داد: کارهایی برای برطرف کردن این مشکلات در استان در حال انجام است که نیازمند اعتبار و زمان است.

حجت الاسلام باقری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از 78 درصد از این مساجد برنامه‌های فرهنگی مطلوب برگزار نمی‌شود، افزود: 52 درصد فاقد ابنیه نامناسب و ایمن هستند و 48 درصد فاقد امکانات مناسب همچون، فرش، کتب دینی، مهر، سیستم گرمایشی و 30 درصد فاقد تجهیزات صوتی و تصویری هستند.

وی هدف اصلی از بحث شناسنامه‌دار کردن مساجد را جمع‌آوری اطلاعات اولیه این اماکن دانست و ادامه داد: طبق آمار استان زنجان با کمبود مسجد مواجه نیست زیرا با توجه به جمعیت مناطق مختلف شاهد ساخت و احداث مسجد هستیم ولی متاسفانه مسئله نداشتن برخی امکانات مناسب و استاندارد در این بخش‌ها مشکل اساسی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام باقری یادآور شد: در سال گذشته بودجه اختصاص یافته به این اداره کل تنها معطوف به تعمیرات و تجهیز مساجد بود که در سال جاری 70 درصد از فعالیت‌ها در جهت ساخت مساجد در روستاهای فاقد مسجد است، که امید است با حمایت مردم بتوان در هر نقطه از این استان شاهد فعالیت مساجد باشیم.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه زنجان از شناسنامه دار شدن ۱۲۰۰ مسجد و حسینیه در سطح این استان خبر داد و گفت: طبق بررسی ها ۵۲ درصد مساجد این استان فاقد ابنیه مناسب و امن هستند.



حجت‌الاسلام باقری با اشاره به اینکه در حال حاضر 1507 مسجد، حسینیه و امامزاده در سطح استان برای ثبت و شناسنامه دار شدن شناسایی شده اند، گفت: از این تعداد 92 مورد بقعه بوده و 1415 مورد نیز مسجد و حسینیه هستند.

وی افزود: از این تعداد مسجد و حسینیه تاکنون 1200 مورد با همکاری شوراهای محلی در استان شناسنامه‌دار شده‌اند، که 85 درصد از این اماکن را شامل می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان بهسازی و بهسازی مساجد استان زنجان را نیازمند زمان دانست و با اذعان به اینکه در حال حاضر 80 درصد مساجد استان زنجان مساجد قدیمی و در بافت قدیمی شهرهای استان هستند افزود: تنها 20 درصد از مساجد استان زنجان جدید ساخت و در بافت جدید شهرهای استان هستند.



حجت الاسلام باقری مشکل کمبود امام جماعت برای مساجد استان زنجان را یادآور شد و گفت: در حال حاضر از تعداد هزار مسجد موجود در استان زنجان تنها در 500 مسجد امام جماعت هستند و بقیه مساجد فاقد امام جماعت هستند.



وی توسعه فرهنگ اقامه نماز را به عنوان مهم ترین برنامه ستاد اقامه نماز مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با فذهنگ سازی مناسب و ساخت مساجد کوچک در محله ها تلاش برای اقامه نماز اول وقت صورت بگیرید.