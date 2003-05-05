ابوالفضل زرويي، منتقد و طنز پرداز و مسئول دفتر طنز در حوزه هنري است در گفتگو با خبر گزاري مهر درمورد وضعيت طنز در جامعه گفت : جايگاه طنز از نظر كميت خوب است ، اما از نظر كيفي با مشكل مواجه شده ايم. متا سفا نه ما تعريف طنز را گم كرده ايم . طنزامروز گاهي به دليل ضعف در مطالعه وآشنا نبود ن با تعريف اصلي طنز به لود گي ، شوخي و شوخ طبعي كشيده مي شود و اينها هر كدام تعريف خاص خود را دارد.

وي گفت : ما دوست نداريم مباني اصولي و تئوريك (نظري) طنز را بخوانيم و اين باعث سطحي نگري به طنز و گم كردن معناي اصلي آن مي شود.

زرويي در پاسخ به برگزار نشدن جلسات نقد طنز در حوزه گفت: ما بر اساس تقاضاي افراد برنامه ريزي مي كنيم ، براي برپايي چنين برنامه هايي ما منتظر درخواست مخاطبين مي مانيم و بر اساس نياز آنها به اجراي برنامه اقدام مي كنيم. همانطور كه در سال جديد با تقاضاي علاقه مندان، علاوه بر برگزاري جلسات شب شعر طنز، اقدام به برگزاري جلسات نثر طنز هم نموده ايم.

مسئول دفتر طنز حوزه هنري افزود: نگاه جوانها به طنز مثبت است وآ نها بيشتر به د نبال نقد و بررسي اينگونه آثار هستند، به همين خاطر سعي داريم تا اواسط سال جاري برنامه روخواني و بررسي آثار طنز را برگزار كنيم.