به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی محصول 2010 آمریکا است که به کارگردانی دیوید نیکسن و پاتریک داتیه ساخته شده و در آن رابین لایولی، جفری جانسون و رالف ویت بازی کردند.

"نامه‌هایی برای خدا" بر اساس داستان واقعی است و در مورد پسربچه هشت ساله سرطانی به نام تایلر است. تایلر مدت‌هاست که با بیماری‌اش می‌جنگد و در این بین نامه‌هایی برای خدا می‌نویسد و در صندوق پست می‌اندازد. او در واقع در نامه با خدا درد دل کرده و آرزوهایش را با نامه از او می‌خواهد. آقای بریدی که به تازگی به ناحیه پستی محل زندگی تایلر منتقل شده، با دیدن نامه‌ها با تایلر دوست می‌شود و ...

