به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه این شورا "حمید بخشایی" با چهار رای از هفت رای رئیس این شورا شد و رقیب خود "عبدالکریم قاضی فر" را با یک رای اختلاف پشت سرگذاشت.

همچنین در این جلسه روانبخش با سه رای موافق و دو رای ممتنع از مجموع هفت رای به عنوان نائب رئیس شورای شهر گچساران انتخاب شد.

با این حال "عبدالکریم قاضی فر"، "کوکب حاتمی" و "محمد علیزاده" سه عضو شورای شهر گچساران که به دلیل اعتراض به اجرای یک پروژه تجاری در این شهر چندی پیش استعفا داده بودند، در این جلسه نیز حضور داشتند و موفق به کسب کرسی ریاست و نائب رییسی این شورا نشدند.

اجرای پروژه تجاری بر روی کانال مرکز شهر گچساران نقطه اوج اختلاف این اعضا با اعضای دیگر شورا بود که به نظر می رسد با پیروزی حامیان اجرای این پروژه، شاهد آجرای آن در شهر گچساران باشیم.

گرچه اختلاف در شورای شهر گچساران از آغاز به کار شورا با آن همراه بوده است اما باید منتظر ماند و دید که تعیین رئیس جدید این شورا از دامنه اختلافات می کاهد و یا بر شدت آن خواهد افزود.

با این حال فرماندار گچساران پیش از این منشا اختلاف در شورا را عدم توافق بر سر ریاست شورا و شهردار عنوان کرده و گفته بود: در شورای شهر همه می خواهند رئیس شوند و بر این اساس بر سر رئیس جدید به توافق نرسیده اند.

گرچه سید اکبر علیزاده اختلاف بر سر ماندن یا رفتن شهردار را از دیگر موارد اختلاف بین اعضا بیان کرده بود اما به نظر می رسد شکاف موجود در شورای شهر گچساران بی تاثیر از انتخابات آینده مجلس نباشد.