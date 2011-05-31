عبدالعظیم آقاجانی در گفتگو با مهر گفت: با تمهید دولت، سود بازرگانی واردات چوب هم اکنون به صفر رسیده است که این همراهی دولت با صنعت چوب کشور برای تسهیل واردات مواد اولیه را نشان می‌دهد، البته برای واردات چوب باید 8 درصد هزینه پرداخت کرد که 4 درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و 4 درصد دیگر مربوط به حقوق گمرکی است و اگر هزینه‌های انبارداری را نیز به آن اضافه کرد، واردات چوب 10 درصد هزینه دارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع چوب ایران افزود: مشکل اساسی هم اکنون در واردات چوب نیست؛ بلکه سخت‌گیری‌های بیش از حد برخی دستگاههای دولتی از جمله سازمان حفظ نباتات منجر به کند شدن روند واردات مواد اولیه می‌شود؛ چراکه مقررات بسیار سخت‌گیرانه بوده و نوعی ممنوعیت از واردات چوب به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: با افزایش ظرفیت کارخانجات کاغذ و اوراق فشرده چوبی، سالانه یک میلیون تن کسری مواد اولیه وجود دارد که معادل 1.5 میلیون مترمکعب است، بر همین اساس واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل خود تولید نمی‌کنند.

به گفته آقاجانی، عمده چوب مورد نیاز ایران از روسیه و اقمار آن انجام می‌گیرد؛ البته هم اکنون تولید نئوپان کشور به اندازه‌ای است که نیاز کشور را تامین و حتی بخش کوچکی از نئوپان تولیدی کشور صادر می‌شود، اما در موردMDF به دلیل نوپا بودن این صنعت در ایران و به بهره‌برداری رسیدن بیشتر کارخانجات تولیدکننده در دهه 80، در حال حاضر سالانه حدود 200 هزار مترمکعب تولید MDF کشور است؛ اما به نظر می‌رسد ظرف سه سال آتی بتوان نیاز کشور به این کالا را با تولیدات داخلی تامین کرد.

وی اظهار داشت: با هدفمندکردن یارانه‌ها، برخی کارخانجات نیاز به حمایت دارند؛ البته این کارخانجات در شرایط فعلی از وام و تسهیلات دولتی بهره نگرفته‌اند، در حالیکه بهای تمام شده تولید افزایش یافته است؛ البته مستندات ما به سازمان حمایت ارایه شده و آنها نیز در گروه نظارت بر کالاهای غیرفلزی مورد رسیدگی واقع و تحویل کارگروه تعیین قیمت شده است.

آقاجانی با تاکید بر ضرورت رقابتی‌کردن تولیدات صنایع چوب در کشور گفت: زمان آن رسیده تا تولیدکنندگان ایرانی خود را برای رقابت بیشتر با رقبای خود در بازارهای جهانی آماده کنند، بر این اساس باید تولیدات رقبای خود را به دقت مورد بررسی قرار دهند؛ همانطور که هم‌اکنون گروهی از صنعت چوب ایران برای بازدید از نمایشگاه چوب به هانوفر رفته‌اند و در مقابل، گروهی از شرکتهای خارجی نیز برای شرکت در سومین نمایشگاه چوب، کاغذ و تجهیزات که در تیرماه در ایران برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت.

دبیر انجمن صنفی صنایع چوب ایران ادامه داد: گروههای ایرانی در این دو نمایشگاه با رقبای خود به تبادل نظر خواهند پرداخت و تشدید این رقابت‌پذیری به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود. این درحالی است که مذاکرات می‌تواند منجر به خرید مستقیم شرکتهای ایرانی و خارجی از یکدیگر شود و کالا ارزانتر و بدون واسطه در اختیار دو طرف قرار گیرد.

به گفته آقاجانی، همچنین تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند خود را محک زده و در مقایسه با رقبا، ضعف‌های خود را برطرف و نقاط مثبت خود را تقویت کنند.