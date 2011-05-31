هنوز در زمینه تولید فیلمهای دفاع مقدس به کمال نرسیده ایم

امیرمحمد بالار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر روند توجه به تولیدات حوزه دفاع مقدس در کشور روند مطلوب را طی می کند، لزوم سرعت بخشیدن به فرآیند موجود را مورد تاکید قرار داد و افزود: کارهای خوبی در رسانه ملی و وزارت ارشاد صورت گرفته ولی هنوز با نقطه متعالی فاصله وجود دارد.

وی لزوم ورود هرچه بیشتر نویسندگان، فیلم سازان و کارگردانان به حوزه دفاع مقدس را یادآور شد و با رد هرگونه تولیدات سینمایی سیاه نمایی در حوزه دفاع مقدس ادامه داد: باید در راستای معرفی و انتقال ارزشهای دفاع مقدس از تمام ظرفیت ها استفاده شود تا این روند به شکل قابل قبول به مخاطب منتقل شود.

امیر بالار با اذعان به اینکه هنوز در زمینه تولید فیلم های دفاع مقدس به کمال نرسیده ایم، این روند را در خصوص فیلم های معناگرا نیز مورد استناد قرار داد و افزود: رسانه ملی فیلم های تاثیرگذار و ارزشمند در حوزه دفاع مقدس ساخته و وزارت ارشاد نیز در این خصوص گام های موثر برداشته است

امیر بالار با انتقاد از برخی تولیدات که قالب سیاه نمایی داشته است، بر لزوم توجه و پرداختن به نظارت در حوزه ساخت تولیدات سینمایی در حوزه دفاع مقدس تاکید کرد.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور در ادامه با اشاره به ایجاد باغ موزه های دفاع مقدس در استانهای سراسر کشور افزود: پارک موزه های دفاع مقدس یک ارزش و سرمایه مهم برای استانهاست.

امیر بالار افزود: تلاش می شود پارک موزه های دفاع مقدس منتقل کننده فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باشند.



امیر بالار ، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت را از مهم ترین وظایف بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مورد تصویب و تاکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: مقدس ترین ماموریت را فرملنده کل قوا به بیناد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارائه فرمودند که همان انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت است.

وی انتقال تجربیات هشت سال دفاع مقدس را از مهم ترین اولویت های بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد و برگزاری برنامه های با کاروان راهیان نور را در این راستا دانست.



وی، برگزاری یادمانها، نشر کتابهای حوزه دفاع مقدس، تولیدات هنری با موضوع و محوریت دفاع مقدس و ادیبات سینمایی را از مهم ترین رویکردهای بنیاد در توسعه و حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: بهترین منبع برای تولیدات اثرهای هنری و تولیدات سینمایی مراجعه به کتابهای دفاع مقدس است.



امیر بالار، از نویسندگان و اصحاب رسانه خواست در خصوص نشر و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه های مختلف تلاش کنند.

