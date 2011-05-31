به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که بعد از ظهر روز دوشنبه تحت عنوان "بیداری اسلامی یا آمریکایی ؟" در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد صادق زیباکلام استاد دانشگاه و حجت الاسلام مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه به مناظره پرداختند.

زیباکلام در ابتدای این نشست در خصوص حوادث اخیر منطقه و تحلیل خود از اوضاع خاورمیانه گفت: معتقدم صورت مسئله ای که در جهان عرب بوجود آمده و سه ماه از وقوع آن گذشته ، روشن است و برای هر مشاهده گری جای تردید باقی نمی گذارد.

وی با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته اسامی مختلفی به این خیزش ها نسبت داده شد، ادامه داد: اسامی تحت عنوان بهار جنبش عرب ، جنبش دموکراسی خواهی جهان عرب و رنسانس جهان عرب عناوینی است که به این حوادث اطلاق شده است و خواست مردم را در این جنبش ها مشخص کرده و نشان داده است که خواست مردم بحرین، سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورها دموکراسی است و آنها خواستار آزادی های مدنی، سیاسی ، انتخاباتی ، مطبوعاتی ، آزادی بیان و آزادی زندانیان سیاسی هستند و هر آنچه که در ذیل حقوق شهروندی و جامعه مدنی قرار می گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اما در ایران به این حوادث با این دید نگاه نمی شود و عنوان می کنند که این جنبش ها برگرفته از جمهوری اسلامی است، مردم منطقه به دنبال آرمانهای اسلامی به خیزش برخاسته اند و ضد غرب و آمریکا و اسرائیل هستند اما اینکه در ایران چنین روایتی از این تحولات مطرح می شود بسیار جالب است و معلوم نیست مسئولان کجا را نگاه می کنند.

زیباکلام گفت: تا بحال در حوادث و تجمعات مردم منطقه پرچم آمریکا، انگلیس و اسرائیل به آتش کشیده نشده و علیه رئیس جمهور این کشورها نیز شعار داده نشده است و بیشتر شعارها علیه خفقان، استبداد و دیکتاتوری حاکم بر برخی از این کشورهاست که بیش از 40 سال است که بر مردم خود دیکتاتوری می کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: تا به حال نشنیده ایم که رهبران انقلاب های منطقه عنوان کنند که به دنبال ایجاد نظام اسلامی شبیه ایران بوده اند بلکه در مبارزه تنها به دنبال تحقق اهداف دموکراتیک هستند.

وی با بیان اینکه آدم متحیر می شود که مسئولان به مردم کدام کشور عربی نگاه می کنند که می گویند حرکت مردم ملحم از انقلاب اسلامی است، افزود: اگر این طور باشد می توانیم بگوییم این خیزش ها از کشور یونان آغاز شده است و صحبت های اخیر نیز که در خصوص رسیدن بیداری اسلامی به اسپانیا مطرح می شود به هیچ وجه نمی توان با وضعیت جهان عرب مقایسه کرد.

زیباکلام افزود: نمی دانم چرا برای ماندن در جهالت اصرار داریم و خود را در وضعیتی قرار می دهیم که حرکت مردم جهان عرب را خیزش اسلامی و بیداری می نامیم.

وی در بخش دوم این مناظره در پاسخ به گفته های ذوالنور مبنی بر اینکه "غربی ها ایران را به دخالت در منطقه محکوم می کنند اما زیباکلام منکر تاثیر و اثرگذاری انقلاب اسلامی در حوادث منطقه می شود" گفت: اگر غربی ها می گویند ایران دخالت می کند منظورشان این است که کشورمان مردم را در سوریه سرکوب می کند اما خوشبختانه تاکنون سندی از سرکوب مردم سوریه توسط حکومت جمهوری اسلامی ارائه نشده است اما به هر حال غربی ها این موضوع را مطرح می کنند.

زیباکلام ادامه داد: ذوالنور اصرار دارد بگوید آمریکا با ایران ضدیت دارد اما اینکه مردم در خاورمیانه خواستار حکومت دموکراتیک هستند ربطی به ضدیت ایران و آمریکا ندارد.

وی ادامه داد: آقای ذوالنور با کنار هم قرار دادن تحلیل های مختلف می خواهد بگوید که این جنبش ها اسلامی است اما رهبر اپوزیسیون لیبی چند وقت پیش در لندن دفتری تاسیس کرد و حتی از آمریکا تشکر کرد که اپوزیسیون لیبی را به رسمیت شناخته است و همه این اتفاقات در دنیای واقعی رخ داده اما آقای ذوالنور عنوان می کند که این واقعیت را نبینید.

زیباکلام همچنین در خصوص اشاره ذوالنور به اخوان المسلمین گفت: اخوان المسلمین از ابتدای قرن بیستم شکل گرفت و همواره اعلام کرده که به دنبال نظام اسلامی است اما سئوال اساسی این است که آیا اخوان می گوید به دنبال نظام جمهوری اسلامی است و جواب آن این است که هیچ جا این موضوع مطرح نشده است که رهبر اخوان المسلمین بگوید خواستار نظامی همانند ایران هستیم.

وی ادامه داد: تنها اخوان المسلمین برای تغییر در مصر تلاش نمی کند و سکولارها ، لیبرال ها ، فمنیست های اسلامی و سلفی ها نیز برای تغییر تلاش می کردند.

وی با بیان اینکه در چند ماه آینده انتخابات در کشور مصر برگزار می شود، گفت: ممکن است اخوان در انتخابات شرکت کند و پیروز هم شود اما ممکن است رای هم نیاورد نکته مهم این نیست چه کسی پیروز می شود. معتقدم مهمترین اصل نفس دموکراسی است و اینکه انتخابات در این کشور بصورت آزاد برگزار شود که اگر این ملاک را در نظر بگیریم مصر شبیه ترکیه می شود و هیچ گاه شبیه جمهوری اسلامی نخواهد شد.

این استاد دانشگاه با مورد خطاب قرار دادن ذوالنور گفت: آقای ذوالنور جنابعالی که این قدر اسلامیت جنبش ها برایتان مهم است چرا در قبال سوریه سکوت کردید؟ چرا که بخش عمده کسانی که در سوریه کشته شدند جزو اخوان المسلمین به حساب می آیند.

همچنین زیباکلام در جلسه پرسش و پاسخ در پاسخ به سئوالی در خصوص ضدیت قذافی با آمریکا گفت: سرهنگ قذافی به هیچ وجه آمریکایی نبود و در بخش عمده ای از تاریخ رفیق جمهوری اسلامی به حساب می آمد. همچنین در ابتدای جمهوری اسلامی برخی که سرنوشت امام موسی صدر برایشان مهم بود و در راس دولت موقت بودند خواهان این بودند که از قذافی سئوال کنند چه بر سر امام موسی صدر آمده است اما در دهان آنها کوبیده شد و به آنها گفتند که شما لیبرال و خائن هستید و می خواهید ایران را از یار صدیق خود قذافی جدا کنید.

وی تاکید کرد: بعد از اینکه کار بالا گرفت و انقلابیون خواستند بدون پاسپورت به لیبی بروند دولت موقت جلوی آنها را گرفت.

زیباکلام ادامه داد: در تقسیم بندی که در گذشته وجود داشت قذافی همراه با ایران و مخالف با آمریکا در دیدگاه جهانی به حساب می آمد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص بحران اقتصادی در غرب گفت: هر از چند گاهی یک بحران اقتصادی در غرب بوجود می آید اما ظرف 200 سال گذشته غرب به دلیل تعقل گرایی نشان داده است که می تواند به سلامتی از بحران عبور کند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتباط مهدی هاشمی و معمر قذافی گفت: همین چندی پیش برخی مسئولان داخلی با حسنی مبارک و قذافی عکس گرفتند و اگر این وجه قضیه مطرح می شود باید وجه دیگر نیز مطرح شود.

زیبا کلام در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در مورد اینکه چرا از ایران دفاع نمی کنید، گفت: نمی دانم از کجا به این نتیجه رسیده اید که من به دنبال عظمت ایران نیستم و چیزی که در این سئوال پنهان است یک واقعیت تلخ است.

وی ادامه داد: عده ای معتقدند که اگر کسی ازنظام و سیاست ها دفاع می کند در حال دفاع از ایران هم هست و اگر کسی منتقد باشد یعنی از ایران دفاع نمی کند اما به دلیل اینکه من غصه عظمت ایران را می خورم با اینجور موضوعات مخالف هستم و حتی معتقدم برنامه هسته ای در بلند مدت به صلاح کشورمان نیست.

وی گفت: چرا فکر می کنید اگر کسی در جهت حکومت حرکت کند در جهت ایران هم هست و اگر کسی منتقد حکومت است در جهت ایران نیست؟

زیباکلام همچنین به حوادث اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: قطعا اگر یک ماه پیش به این دانشگاه می آمدم و از دولت انتقاد می کردم آقای ذوالنور می گفتند چرا به دولت حمله می کنید اما هم اکنون خودشان یک ماه است که سینه سپر کرده اند تا به اطرافیان دولت حمله کنند.

وی گفت: در مقطعی در نیمه اول قرن بیستم شاهد هستیم که تفکرات مارکس در ایران حاکم است و تحت لوای اسلام به کار خود ادامه می دهد و معتقدم آنچه اصولگرایان می اندیشند همان ادبیات حزب توده از مارکسیسم است ولی با یک تفاوت که حاکمیت ایران معتقد است که در راس قدرت های ظالم آمریکا قرار دارد و در راس ملت های آزاده ایران و یک تضاد تاریخی بین بدها و خوب ها است و همه چیز را از این زاویه نگاه می کنند.

این استاد دانشگاه افزود: موضوع انرژی هسته ای برای ما بخشی از ستیز تاریخی و اسلامی است.

وی با بیان اینکه هیچ کسی تابحال نگفته است که ایران نباید انرژی اتمی داشته باشد، گفت: مشکلی که در غنی سازی وجود دارد این است که اگر شما بتوانید اورانیوم 3 درصد را تولید کنید آن کشور بعد از شش ماه می تواند از 3 درصد به 70 تا 80 درصد برای تولید سلاح هسته ای برسد.

زیباکلام همچنین با بیان اینکه کره شمالی و پاکستان با وجود داشتن سلاح هسته ای به هیچ جا نرسیده اند گفت: باید در این مورد با اندیشه رفتار شود.

به گزارش مهر مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز در این نشست در خصوص بخش اول سخنان زیباکلام که به تشریح دلایل عدم اسلامی بودن حوادث منطقه می پرداخت گفت: شاهد هستیم که گاهی تاثیر انقلاب اسلامی و گاهی موضوع نفوذ و دخالت جمهوری اسلامی با هم خلط می شود اما اگر منظور دخالت مستقیم و حتی نظامی در کشورهای منطقه است که رسانه های غربی در تحلیل های خود این اتهام را به ما نسبت می دهند باید بگوییم این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد اما باید گفت که اگر این ادعای کذب را مطرح می کنند به دلیل نگرانی از نفوذ معنوی انقلاب اسلامی در این کشورهاست که اگر چنین تاثیری وجود نداشت چرا غربی ها دخالت ایران را مطرح می کنند؟

وی در ادامه در خصوص اینکه انقلاب مردم منطقه متاثر ازانقلاب اسلامی نیست گفت: آمریکا برای حفظ رژیم شاه تمام تلاش خود را به کار گرفت و از تمام ابزارها استفاده کرد و بعد از پیروزی انقلاب نیز با همکاری سازمان منافقین 1600 شهروند ایرانی را ترور کرد و همچنین تحریم اقتصادی را پیش گرفت اما سئوال دیگرم این است که اگر حتی بپذیریم که جمهوری اسلامی مستقیما تاثیری در انقلاب های منطقه نداشته آیا می توان این موضوع را منکر شد که اگر امروز در کشورهای عربی ، مردم جرات می کنند به خیابان ها بیایند و خواست های خود را مطرح کنند الگویی را در مقابل خود مشاهده می کنند که بعد از 30 سال یک کشور استوار و محکم در مقابل همه فشارهای خارجی و استکباری بر خواسته ها و مطالبات بر حق خود ایستاده است؟

وی با بیان اینکه نهضت های منطقه هم اکنون دارای رهبر نیستند گفت: نکته ای که مردم منطقه یاد گرفته اند این است که در شرایط حساس غرب را تحریک نکنند و لذا به مقامات جمهوری اسلامی اعلام می کنند که حمایت از ما را علنی نکنند.

وی ادامه داد: همچنین سران اخوان المسلمین در مصاحبه رسمی اعلام کردند که امیدواریم مردم الگویی همانند جمهوری اسلامی را انتخاب کنند و حتی یکی از دلایل ابراز وجود رئیس الازهر بعد از سخنان عربی مقام معظم رهبری این بود که از قافله هدایت و راهبری جریان بیداری در این کشورعقب نماند.

ذوالنور تاکید کرد: غربی ها اقرار می کنند که هر اتفاقی در منطقه رخ می دهد به نفع جمهوری اسلامی است و لذا معتقدم روابط مصر با ایران نیز بعد از تحولات رو به بهبود و تنفر از رژیم صهیونیستی در میان مردم منطقه و به خصوص جوانان مصری رو به افزایش است.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سئوال زیباکلام در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد سوریه گفت: شرایط سوریه متفاوت از دیگر کشورهای عربی است و تردید ندارم حرکت در سوریه از نقطه ای خاص آغاز شده و حرکتی است که دست آمریکا و انگلیس به آن آلوده است.

ذوالنور برای اثبات این موضوع به تاخیر دو ماهه تحولات در این کشور نسبت به سایر کشورها اشاره کرد و گفت: این تغییر طولانی مدت در مقایسه با کشورهایی چون مصر و تونس و بحرین و اردین و یمن نشان می دهد که غرب مشغول برنامه ریزی برای این کشور بود و برنامه ریزی نیروهای جاسوسی و امنیتی این کشور با یک تاخیر چند ماهه به ثمر نشسته است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: آمریکا و انگلیس بیشترین سود را از سقوط حکومت سوریه می برند و دم خروسی که از قبای آنها بیرون زده این است که تنها به حوادث سوریه می پردازند و کاری به تحولات بحرین ندارند و باید در فهم افرادی که این تناقضات را درک نمی کنند شک کرد.

ذوالنور افزود: معتقدم نیستیم که سوریه یک نظام دموکراتیک کامل است اما آنهایی که به دنبال سقوط بشار اسد هستند می خواهند حکومت طرفدار آمریکا ، رژیم صهیونیستی و انگلیس بر سر کار بیاید.

وی با بیان اینکه حکومت های عربی موارد فراوانی از حقوق بشر را نقض کرده اند گفت: هفته پیش زنی را در عربستان به جرم رانندگی تحت تعقیب قرار دادند و چنین کشوری با این مشخصات هیچ گاه به عنوان ناقض حقوق بشر مطرح نشده است اما شاهد هستیم که هر سال ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر اعلام می کنند و نامی از عربستان در فهرست سیاه حقوق بشر غربی ها مشاهده نمی شود.

وی در خصوص اینکه چرا حوادث سوریه بازتاب خبری در ایران ندارد گفت: سقوط نظام فعلی سوریه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و سیاسی این کشور در تقابل با دشمن اصلی مردم منطقه یعنی اسرائیل به سود محور مقاومت و مسلمانان منطقه نیست و طبیعی است که ایران حوادث سوریه را با اشتیاق بازتاب نخواهد داد اما چرا کسی در خصوص بایکوت خبری بحرین و یمن از سوی کشورهای مدعی اطلاع رسانی آزاد مطلبی مطرح نمی کند و سراغ نمی گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتباط خوب ایران با قذافی در طول سالهای انقلاب گفت: در هنگام پیروزی انقلاب کشورهای مختلف مواضع مختلفی اتخاذ کردند و عربستان به دلیل تاخت و تاز سلفی ها و مصر به دلیل ثبت قرارداد کمپ دیوید با ایران مشکل داشتند و در آن زمان تنها فذافی داعیه رهبری جهان عرب را داشت و سعی می کرد از هر اقدام استفاده کند تا این رهبری را تثبیت کند و لذا تلاش کرد خود را به ایران نزدیک کند.

ذوالنور با بیان اینکه بعضی از حکومت ها به تدریج به دلیل تفاوت آرمان ها از ایران فاصله گرفتند گفت: قذافی فردی با ثبات نبود از همان ابتدا هم قابل پیش بینی بود که چنین وضعیتی در انتظارش باشد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه چرا در سخنانش آمریکا ملاک حق و ناحق بودن است گفت: سیاست ایران این بوده است که همواره با هیچ کشوری قطع رابطه نداشته باشد و تنها با دو رژیم که آنها را کشور تلقی نمی کند قطع ارتباط کرد که رژیم آپارتاید و رژیم صهیونیستی از این جمله است و اما با توجه به سابقه خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران در نیم قرن اخیر در این موضوع تردید نداریم که آمریکا و دنباله آن در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی دشمن سرسخت ایران هستند و طبیعی است که هر کشوری با آنها رابطه نزدیکتری داشته باشد به همان اندازه از ما دور می شود.

ذوالنور همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد اهمیت انرژی هسته ای برای جمهوری اسلامی ایران گفت: دنیا به سرعت به سمت انرژی های نو از جمله انرژی هسته ای حرکت می کند و ذخایر فسیلی در حال اتمام است و اگر همین روند صادرات نفت ادامه پیدا کند نفت ما نیم قرن دیگر تمام می شود بنابراین منطقی و عقلی است که برای حراست از منافع اقتصادی ملی و البته حیثیت علمی خود از موضوع تصاحب فناوری صلح آمیز هسته ای دفاع کنیم.

در حاشیه مناظره

به گزارش خبرنگار مهر مناظره مجتبی ذوالنور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران با حاشیه های جالبی همراه بود.

علی رغم اعلام ساعت 15:30 به عنوان شروع مناظره این نشست با 30 دقیقه تاخیر آغاز شد.

در بخشی از این مناظره صادق زیبا کلام خطلاب به ذوالنور گفت: شما می خواهید حوادث خاورمیانه و اتفاقات اخیر در اروپا را همانند آش شله قلمکار با هم مخلوط کنید و بگویید که مردم اروپا همانند مردم خاورمیانه به بیداری اسلامی رسیده اند.

همچنین در قسمتی از این نشست زیبا کلام سخنانی در نقد سخنان مجری برنامه مطرح کرد که بلافاصله بعد از اتمام سخنان وی مجری اعلام کرد به دلیل اینکه طرف مناظره نیستم پاسخ سخنان زیبا کلام را نمی دهم که این کلام با خنده حضار مواجه شد.

صادق زیبا کلام در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا در سخنان جنابعالی عظمت ایران و جایگاه ایران رعایت نمی شود گفت: تا به حال نشنیده بودم دستگاه عظمت سنج اختراع شده باشد.

زیبا کلام در اقدامی عجیب هنگام سخنان ذوالنور در خصوص پرونده انرژی هسته ای کشورمان اعلام کرد که تا به حال استدلالات ذوالنور را فراوان شنیده و به دلیل داشتن قرار کاری محل مناظره را ترک می کند.

زیباکلام در حین ترک جلسه به حاضران توصیه کرد تا سخنان ذوالنور را به دقت گوش کنند.

همچنین در بخشی از این مناظره ذوالنور خطاب به زیباکلام سوالاتی را مطرح کرد و بلافاصله عنوان کرد که خود قصد دارد به این سوالها پاسخ دهد که این اقدام با خنده فراوان حضار مواجه شد.

در پایان این نشست ذوالنور علی رغم مشغله کاری با حوصله فراوان به پای سوالات دانشجویان نشست و به تک تک سوالات دانشجویان پاسخ گفت.