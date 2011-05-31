به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امضاء تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و موسسه خانه کتاب با حضور منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب، دوشنبه 9 خرداد در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

واعظی در این برنامه گفت: همکاری ما با خانه کتاب، با امضای این تفاهمنامه شروع نمی‌شود. این دو نهاد پیش از این هم با یکدیگر مشارکت داشته‌اند، اما امضای این تفاهمنامه نقطه عطفی در فعالیت‌های نهاد و خانه کتاب است. مهم‌ترین هدف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ارتقای سطح مطالعه مفید در کشور است. تحقق این هدف ارکان مختلفی دارد که یکی از این رکن‌ها، موضوع منابع است. دسترسی و سامان دادن به منابع، یکی از عواملی است که در این تعامل تقویت می‌شود.

وی افزود: درست است که خانه کتاب، یک نهاد دولتی نیست، اما زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند. از این جهت می‌تواند در زمینه‌های بسیاری به ما یاری برساند و از این جهت مطالبه همکاری‌های بیشتر را داریم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با این دید که کتاب‌ها برای کتابخانه‌ها تولید می‌شود، 2 میلیون نفر عضو دارد و در حوزه فرهنگ دارای ارتباط رودررو و مستقیم با مردم است.

واعظی ادامه داد: این ارتباط نهاد با مردم یک نقطه قوت است. به عنوان مثال صدا و سیما هم ارتباط خوبی با مخاطبان دارد، ولی برنامه پخش می‌کند و سیاستش، سیاست رودررو با مردم نیست. از این جهت ارتباط خوبی با مخاطبان داریم. با توجه به اینکه در کشور ما با توجه به حرکت پیک جمعیت به سمت جوانان، بیشتر مخاطبان تا چند سال دیگر از این گروه سنی خواهند بود، هر مقدار که بتوانیم جریان مطالعه را در این قشر تقویت کنیم، نوآوری در کشور تقویت خواهد شد.

شجاعی صائین در این برنامه گفت: امضای این تفاهمنامه، اتفاق بسیار خوب و نادری است و کمتر پیش می‌آید که چنین تفاهماتی میان دو نهاد برقرار شود. رویداد امروز قطعا منشا خیر به خصوص برای نخبگان کتابخوان خواهد شد. امروز زمان انحصار اطلاعات نیست،‌ زمان اشتراک اطلاعات است و هیچ نهاد اجرایی به تنهایی از عهده به اشتراک گذاشتن اطلاعات برنمی‌آید.

وی گفت: امیدوارم این تفاهمنامه، منشا تفاهمنامه‌های بعدی باشد که نفع آن متوجه کتابخوان‌ها و فرهنگ کشور شود. فرهنگ زیربنای هر کشور است و توسعه بدون فرهنگ معنا ندارد. به زودی یک تفاهمنامه مشابه را با کتابخانه مجلس امضا می‌کنیم و قطعاً بهره‌مندی طرفین، در گرو داشتن همین تفاهمات است.

مدیرعامل خانه کتاب گفت: دوستان برای انجام مقدمات اجرای مفاد این تفاهمنامه، زمان 3 ماهه در نظر گرفته‌اند که البته من امیدوارم کارها را زودتر شروع کنیم و معطل زمان نشویم.

در ادامه این برنامه، تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و موسسه خانه کتاب، امضا شد. این تفاهمنامه در 6 ماده، 22 بند و در 3 نسخه که هر 3 نسخه آن حکم واحد را دارد، تنظیم،‌ امضا و مبادله شد. مدت اعتبار تفاهمنامه 2 سال بوده و تمدید آن با توافق طرفین امکان‌پذیر خواهد بود. مبادله پایاپای اطلاعات کتابشناسی کتب منتشره، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در این تفاهمنامه است.