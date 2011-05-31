آموزشهای قبل از ازدواج در راستای کاهش طلاق در جامعه موثر است

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی فرشادان شامگاه دوشنبه در کارگاه آموزشی پیش از ازدواج کارشناسان مراکز مشاوره بهزیستی اظهار داشت: یکی از راهکارهای اصلی در راستای مقابله با پدیده شوم طلاق که وضعیت آن در کردستان نیز مناسب نیست، ارائه آموزش های لازم به مردم قبل از ازدواج است.

وی با بیان اینکه آموزش قبل از ازدواج باعث کاهش طلاق در سطح جامعه می شود، افزود: هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح آگاهی مشاوران برای ارایه مشاوره صحیح به مراجعان به مراکز تحت پوشش بهزیستی کردستان و افزایش ازدواج های سالم در جامعه است.

مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به این مطلب که در خصوص آموزشهای قبل از ازدواج باید گامهای موثر و کاربردی جهت آگاه سازی جامعه برداریم، بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از یک دهه از عمر این طرح می گذرد در طول این مدت پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است و از لحاظ کیفی و علمی موفقیتهایی حاصل شده است.

فرشادان یادآور شد: در این کارگاه آموزشی 20 نفر از کارشناسان مراکز مشاوره بهزیستی از سطح استان شرکت کردند و با بهره برداری از حضور اساتید مجرب دانشگاه ها و کارشناسان امر آموزش های لازم به آنها در خصوص نحوه برخورد با موضوع ازدواج در اختیار آنها قرار گرفت.