به گزارش خبرنگار مهر، سعد الله نصیری قیداری در جلسه شورای فرهنگ عمومی سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی را 7 خرداد ماه سال 1359 اعلام کرد و افزود: این واقعه یک حرکت بسیار پرشور و شوق بود حضرت امام خمینی (ره) در افتتاح مجلس شورای اسلامی توجه به عدالت اسلامی و قانون با محوریت اسلام را تاکید کرد که ین دو کلمه در رژیم پهلوی بزرو و ظهور نکرده بود

وی اظهار داشت: انسان موجودی تک و صمد است و بدون اجتماع نمی تواند زندگی کند و نیازمند اجتماع است و لذا نیازها در اجتماع برآورده می شود و قانونی که براساس عقل و آگاهی وضع می شود مراکز نظارتی باید نسبت به اجرای آن که باعث کمال جویی و ارتقای انسان می شود تلاش مضاعف را داشته باشند و امروز مجلس و قانون باید در این چارچوب باشد.

نصیری قیداری یادآور شد: قانون گرایی را جزو قانون کاری بدانیم و باید در این راستا رسانه ها و خبرگزاری ها با آگاهی درست در خصوص جهاد اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی راهکارهای منطقی را به مردم توجیح و اطلاع رسانی کنند.

وی در ادامه از تاسیس نهاد امر به معروف و نهی از منکر در کشور خبر داد و افزود: در استان هم این نهاد راه اندازی خواهد شد و لذا باید نسبت به تاسیس این نهاد تمهیدات لازم را در دستور کار داشته باشیم و آنرا جدی بگیریم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در زنجان و طارم گفت: در اجرای برنامه ها باید با هم تعامل داشته باشیم زیرا با وجود اینکه سلیقه ها متفاوت است ولی هدف مشترک است و باید تعامل و همکاری لازم را داشته باشیم.

نصیری قیداری گفت: مردم امروز ما ناآگاه هستند و باید رسانه ها و خبرگزاری ها نسبت به بصیرت و افزایش آگاهی مردم به دنبال هدف مشترک بیداری اذعان باشند و توهم در جامعه ایجاد نکنند و سلیقه ها را وارد مسائل فرهنگی و هدف خود نکنند .



