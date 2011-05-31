تسهیلات جدید دولت برای 600 هزار واحد مسکن روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن، بانک مرکزی موظف شد از طریق بانکهای عامل تسهیلات بانکی 600 هزار واحد مقاوم سازی مسکن روستایی براساس سهمیه به مبلغ یکصد میلیون ریال به ازای هر واحد در اختیار متقاضیان مقاوم سازی مسکن روستایی قرار دهد.



بر اساس این مصوبه، بانکهای عامل و نحوه توزیع تسهیلات فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد. براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شده است نسبت به صدور گواهی تضمین لازم مبنی بر پیش بینی اصل و سود تسهیلات پرداختی موضوع این تصویب نامه در لایحه بودجه کل کشور اقدام کند.

بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف به وصول اقساط و مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این تصویب نامه بوده و مفاد این بند نافی مسئولیتها و وظایف آنان در این خصوص نیست.