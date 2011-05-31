منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان افت مطالعه در تابستان گفت: من چنین استنباطی ندارم که در فصل تابستان، مطالعه در میان مردم کاهش می‌یابد. اگر منظور، ایام بعد از نمایشگاه کتاب است،‌ به نظرم این میزان مطالعه نیست که کاهش می‌یابد، بلکه می‌توان در مورد میزان خرید کتاب چنین ادعایی کرد.

وی افزود: بالاخره نمایشگاه فرصت ویژه‌ای برای خرید کتاب است، اما نکته جالب اینکه برگزاری نمایشگاه، تاثیری بر فروش کتابفروشی‌های تهران نداشت. البته من این موضوع را با اتکا به یک گزارش بیان می‌کنم، ولی به نظرم فصل تابستان، با توجه به فراغت بیشتر دانش‌آموزان و دانشجویان، فرصت بیشتری برای مطالعه غیردرسی وجود دارد. حداقل ما در فضای کتابخانه‌های عمومی، جمعیت بیشتری را نسبت به دیگر فصول می‌بینیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: معمولاً در فصول امتحان، کتابخانه‌ها بیشتر در اختیار مطالعه تکلیفی و درسی است، اما در بقیه فصول به خصوص تابستان، مطالعات عمومی و فراغتی در کتابخانه‌ها بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد این موضوع در فضای عمومی کشور چه از نظر مطالعه کتاب، و چه از نظر مطالعه نشریه و روزنامه افزایش می‌یابد.

واعظی با اشاره به گسترش بازی‌های رایانه‌ای میان کودکان و نوجوانان گفت: چند سال است که گرایش جامعه به فضای دیجیتال و مجازی بیشتر شده است. بخشی از این گرایش‌ها به بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دارد. در این زمینه‌ هم شاهدیم که گرایش به بازی‌های فیزیکی کاهش یافته و بازی‌های مجازی در حال جایگزین شدن هستند، اما در این میان و با توجه به موضوع فضای مجازی، 2 سنجش با فاصله 15 ماه انجام دادیم که نتایج آن نشان‌دهنده این بود که میزان مطالعه کاهش نیافته اما از حالت فیزیکی به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در همین زمینه، سنجشی هم درباره اوقات فراغت ایرانیان انجام دادیم که مشخص شد، ایرانیان روزانه بین 8 تا 9 ساعت خود را به فراغت اختصاص می‌دهند. در مجموع در بررسی‌هایی که از سال 1378 تا 88 انجام دادیم، به این برداشت رسیدیم که گرایش به سمت مطالعه افزایش داشته است، اما در حال حاضر، این گرایش بیشتر به سمت فضای مجازی است.