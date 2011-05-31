به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روز گذشته مادرید پایتخت اسپانیا شاهد حضور مجدد هزاران معترض بود که در حمایت از جنبش جوانان علیه فساد و بیکاری به خیابانها آمده بودند. منابع آگاه همچنین از برگزاری تظاهرات مشابهی در فرانسه خبر می دهند که در آن هزاران نفر از مردم این کشور در حمایت از جنبش مردم اسپانیا به خیابانهای پاریس آمدند.

اما در اسپانیا هزاران معترض در نزدیکی چادرهای زده شده در میدان اصلی شهر مادرید تجمع کرده و حمایت خود را از معترضین که قریب به دو هفته است در این مکان تحصن کرده اند، ابراز داشتند.

منابع آگاه همچنین از برگزاری تظاهرات گسترده روز گذشته در 120 منطقه اصلی شهر مادرید خبر می دهند. اعتراضاتی که در دو هفته اخیر با توجه به ارتباطات گسترده جوانان اسپانیایی در شبکه های اجتماعی رو به افزایش نهاده است. جنبش 15 می موسوم به جنبش خشم اسپانیا از دو هفته پیش آغاز شد که در آن پیکان اصلی اعتراضات علیه بیکاری، فساد سیاستمداران و به حاشیه راندن احزاب کوچک در انتخابات است.

فرانسه پس از اسپانیا؛ بهار اروپایی به سبک بهار عربی

از سوی دیگر، روز گذشته صدها نفر در پاریس پایتخت فرانسه در تظاهراتی مشابه مردم اسپانیا نارضایتی خود را از سیاستهای حاکم بر این کشور، بیکاری و فساد ابراز داشتند.

تجمع کنندگان در میدان باستیل پاریس که اکثر آنان جوان بودند در پلاکاردی بزرگ نوشته بودند؛"دموکراسی واقعی اکنون". در این اعتراضات همچنین شعارهایی علیه عملکرد دولت سارکوزی شده و از حرکت اخیر مردم و جوانان اسپانیا (جنبش خشم) ابراز حمایت کردند.

در تحولی دیگر از پاریس "فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه با اشاره به پرونده فساد اخلاقی "جرج ترون" از استعفای این وزیر کابینه سارکوزی خبر داد.

به گزارش مهر، تظاهرات در اسپانیا و فرانسه در حالی رخ می دهد که بسیاری معتقدند این اعتراضات با تحولات اخیر جهان عرب به ویژه در یمن، بحرین، اردن، مصر، لیبی و تونس مشابهت دارد. تا جایی که برخی از واژه "بهار اروپایی" نیز برای این اعتراضات به سبک "بهار عربی" استفاده می کنند.

این در حالی است که "آلن ژوپه" وزیرخارجه فرانسه روز گذشته در گفتگو با شبکه فرانسوی کانال پلاس اظهار داشت: من اعتقادی به بهار اروپایی ندارم.

وی افزود: در اینجا نقطه مشترکی (با کشورهای عربی) وجود دارد که بیکاری است اما تفاوت اصلی در مسئله دموکراسی است که ما از آن بهره مندیم اما آنها آن را ندارند و در جهت تحقق آن تلاش می کنند.

وزیرخارجه فرانسه تاکید کرد: البته می توان درسهایی از این تحرکات گرفت که در احساس بی عدالتی مردمی نسبت به مسئله فقر و ثروت خلاصه می شود. این مسئله یک علامت سوال در برابر پیشبرد دموکراسی ایجاد می کند.

خاطر نشان می شود پیش از برخی تحلیلگران وقوع اعتراضات و قیامهای مشابه جهان عرب در اروپا را پیش بینی کرده بودند که این روزها در اسپانیا و فرانسه و به نحوی در یونان دیده می شود که احتمال فراگیر شدن آن در اروپا وجود دارد.

بر این اساس، با وجود ادعای غرب در زمینه بهره مندی از دموکراسی واقعی اما مشاهده اعتراضات مردمی اسپانیا که علاوه بر فقر و فساد علیه به حاشیه راندن احزاب کوچک در عرصه سیاسی تظاهرات می کنند، نشان می دهد این اعتراضات تنها جنبه اقتصادی نداشته و وارد عرصه های بزرگتر در مسائل سیاسی شده است.

در جریان موج خشم اخیر در اسپانیا اخیرا حتی مشاهده شد که نیروهای امنیتی در شهر بارسلون با حمله به تظاهرات کنندگان و شلیک گلوله های پلاستیکی موجبات زخمی شدن 120 نفر را به وجود آوردند که این موضوع را نمی توان مسئله ای عادی و پیش پا افتاده در اروپا تلقی کرد.