به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، با تغییر ناگهانی هوا، رگبار و رعدوبرق، بارش برف، در دهمین روز از خرداد ارتفاعات کلاردشت را برای دهمین بار در فصل بهار سفید کرد.

سرد بودن هوابرای مردم کلاردشت امری عادی بوده و مردم منطقه بر این باورند که در کلاردشت 9 ماه ازسال زمستان است.

شهروندان کلاردشتی انتظار دارند دولت در خصوص قیمت سوخت برای این منطقه تجدید نظر کند تا مردم که اکثر آنان کشاورز و کارگر هستند، مجبور نباشند برای گرم نگاه داشتن خانه های خود با خرید چند میلیون تومانی سوخت روبرو شوند.

بنابر اعلام پایگاه کوهنوردی رودبارک هم اکنون پنج کوهنورد ایرانی از تهران در منطقه علم کوه و تخت سلیمان حضور دارند.

علم کوه و تخت سلیمان باا رتفاع 4830 و4800 متر دومین قله مرتفع ایران است که با 45 قله بالای چهارهزار متر و تعدادی یخچال های بیش از پنج هزار ساله یکی از مناطق گردشگری ایران و جهان همتراز است.