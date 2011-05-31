فرماندار موتور سوار؛ حکایت زنی که در آرزوی ریاست جمهوری است

جمهوریخواهان آمریکا تا این لحظه همانند یک جریان بی نظم عمل کرده بطوری که هر روز یک چهره از تصمیم خود برای شرکت در انتخابات سال آتی خبر می دهند و البته در این میان اعلام آمادگی "میت رامنی" برای شرکت در انتخابات که البته اعلام رسمی آن فردا سه شنبه خواهد بود امید تازه ای به جمهوریخواهان داده است.

"میت رامنی"

به غیر از میت رامنی، جمهوریخواهان از ماهها قبل حتی قبل از آغاز رسمی رقابت های ریاست جمهوری به دنبال متقاعد کردن "سارا پیلین" فرماندار سابق آلاسکا برای شرکت در انتخابات بودند زیرا وی به علت انتقادهای پی در پی از سیاست های جاری آمریکا محبوبیت دارد اما در کمال تعجب پیلین تا کنون بطور رسمی از وارد شدن به عرصه رقابت های انتخاباتی سخنی نگفته است.

با این وجود اقدامات او در چارچوب فعالیت های جنبش جدید "تی پارتی" این امید را به جمهوریخواهان داده که در انتخابات سال آتی چهره ای قدرتمند در برابر "باراک اوباما" داشته باشند.

در همین رابطه دیروز یکشنبه سارا پیلین در اقدامی عجیب همه نگاه ها را متوجه خود کرد. او با سوار شدن در یک اتوبوس که با رنگهای مختلف تزئین شده بود سفر به ایالات های شرقی آمریکا را آغاز کرد و البته در این میان ابتدا با یک موتورسیکلت اقدام به گشت زنی در خیابانهای واشنگتن کرد.

برخی از کارشناسان آمریکایی معتقدند که اقدام پر سر و صدای پیلین در سفر به ایالت های شرقی می تواند آغازی بر نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، زیرا این سیاستمدار کهنه کار با سنجیدن محبوبیت خود در ایالت های مختلف به ارزیابی خوبی از موقعیت خود در امریکا می رسد.

سارا پیلین در انتخابات سال 2008 از سوی سناتور "جان مک کین" رقیب اوباما، به عنوان معاون انتخاب شد و برخی معتقدند که رقابت نزدیک مک کین با اوباما در برخی از ایالت ها به دلیل انتخاب پیلین بود.

پیلین سابقه فرمانداری آلاسکا را در پرونده خود دارد و اقدامات متفاوت او همچون شکار گوزن موجب شده تا چهره ای شناخته شده در سراسر آمریکا باشد.

پیلین درانتخابات سال گذشته میان دوره ای کنگره به یاری تی پارتی آمد و بدین ترتیب چند نفر از نامزدهای این جریان توانستند به کنگره آمریکا راه بیابند.



صحنه ای ازموتور سواری سارا پیلین در واشنگتن

سارا پیلین در فروردین ماه سال جاری سخنانی را در ویسکانسین در انتقاد از اوباما ایراد کرد که از این سخنان به عنوان اعلام آمادگی وی برای شرکت در انتخابات 2012 تعبیر شد.

علاوه بر آن پیلین در سال گذشته کتابی را منتشر کرد که همچون تمرینی برای نمایش اصلی حمله به باراک اوباما برای تسخیر کاخ سفید در سال ۲۰۱۲ بود.

وی در کتاب خود با نام آمریکا از صمیم قلب ، موضوعاتی مانند نژاد، کشیش و آموزگار پیشین اوباما، لیبرال ها و دشمنی با میهن پرستی را پیش می کشد. کتاب تازه سارا پیلین "آمریکا از صمیم قلب: بازاندیشی درباره خانواده، ایمان و پرچم" America by Heart: Reflections on Family, Faith and Flag این پیش بینی را تقویت می کند که وی در انتخابات سال ۲۰۱۲ خود را نامزد حزب جمهوریخواه خواهد کرد.



سارا پیلین در این کتاب می پرسد آیا اوباما به راستی به آمریکا افتخار می کند و در پاسخ می نویسد : فکر می کنم آمریکایی ها عموما از سفرهای پوزش خواهانه جهانی اوباما خسته شده اند و از اینکه مرتبا از افراد چپگرا و روزنامه نگاران می شنوند که آمریکا یک کشور ضعیف است احساس بدی دارند.



وی می گوید هدف کلی این حرف ها آن است که آمریکا تقریبا ازهمه کشورهای جهان بدتر است و دارای رفتاری دوگانه درباره آرمان هایی است فاقد مسئولیت و از همین رو نیاز به اصلاح شدن دارد.

پیلین می نویسد : آمریکا چشم به راه رئیس جمهورهایی است چه دموکرات چه جمهوریخواه که از آمریکایی بودن شرم نداشته باشند، هم ضعف ها و هم بزرگی های آمریکا را ببینند، رهبرانی که افتخار کنند آمریکایی هستند و هر روز هم افتخار کنند، نه آنکه تنها هنگامی که برگزیدگان آنها در انتخابات برنده می شوند.