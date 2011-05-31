به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، سرکنسول اسپانیا در جریان دیدار با "نبیل شعث" از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح در رام الله اظهار داشت: اسپانیا پیوستن فلسطین به کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تایید خواهد کرد و مادرید هم اکنون تلاش می کند دیگر کشورهای اروپایی را به شناسایی کشور مستقل فلسطین تشویق کند.

وی افزود: اسپانیا پیش از ماه سپتامبر یعنی زمانی که فلسطینی ها از طریق سازمان ملل خواهند خواست کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967 را به رسمیت بشناسد آن را به رسمیت خواهد شناخت.

گفتنی است برزیل نخستین کشور در منطقه آمریکای جنوبی بود که کشور مستقل فلسطین براساس مرزهای پیش از اشغال در سال 1967 را به رسمیت شناخت که پس از این کشور دیگر بازیگران منطقه نیز از آن پیروی کرده و کشورهای شیلی، اروگوئه، اکوادور، بولیوی، گویان، آرژانتین، پرو و پاراگوئه احیای کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخته ‌‌اند.