به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان یافتن مهلت ثبت نام تیم های شرکت کننده در لیگ برتر باشگاه‌های کشور در روز هفتم خردادماه، سازمان لیگ تیراندازی با حضور نمایندگان تیم‌های شرکت کننده آئین قرعه کشی این مسابقات را برگزار کرد.

در بخش بانوان هشت تیم، نیروی زمینی ارتش، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، موسسه غدیر ناجا، فولادماهان سپاهان، باشگاه مقاومت همدان و فجر نیروی زمینی سپاه اراک حاضر هستند. مسابقات این بخش از سوم تیرماه به میزبانی آذربایجانی شرقی آغاز و تا پایان دی ماه سال جاری پیگیری می‌شود.

در بخش مردان هم پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر با حضور 8 تیم البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، نیروی زمینی ارتش، مقاومت، دانشگاه علوم انتظامی و فولاد ماهان سپاهان پیگیری می شود. هفته اول این مسابقات هم از 17 تیرماه به میزبانی استان البرز دنبال خواهد شد.

همچنین در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ برتر تکلیف برگزاری مسابقات لیگ‌های دسته یک ودوم باشگاه‌های کشور هم مشخص شد.

مسابقات دسته یک و دوی مردان هر کدام با حضور هشت تیم از 27 خردادماه به ترتیب به میزبانی هیئت تیراندازی گلستان و دانشگاه علوم انتظامی آغاز می‌شود. لیگ دسته یک تیراندازی زنان هم با حضور 9 تیم در دو گروه الف و ب از سوم تیرماه شروع می شود.

با توجه به انصراف سه تیم از رقابت‌های لیگ دسته دوی تیراندازی زنان و عدم استقبال تیم‌های باشگاهی کشور، سازمان لیگ تیراندازی ایران تصمیم به حذف مسابقات لیگ دسته دو و افزودن سه تیم باقی مانده به لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور گرفت. بدین ترتیب هفته اول از این مسابقات در گروه الف به میزبانی خراسان جنوبی و در گروه ب به میزبانی هیئت چهارمحال بختیاری برگزار خواهد شد.