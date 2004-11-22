مجلس شوراي اسلامي امروز مصوبه اي نداشت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مجلس شوراي اسلامي امروز در آغاز كار خود رسيدگي به گزارش كميسيون برنامه و بودجه درباره طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه را در دستوركار قرارداد.

در آغاز بررسي اين طرح پيشنهاد جمعي از نمايندگان در خصوص مسكوت ماندن سه ماهه آن ارايه شد كه پس از توضيحات موافقان و مخالفان اين پيشنهاد راي نياورد.

سپس نظر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص رد اين طرح به راي گذاشته شد كه راي گيري درباره آن به جلسه بعد موكول شد.

مخالفان رد اين طرح تصويب آنرا دركمك به وضع كشاوزان و بويژه در تامين آب مورد نياز آنها موثر دانستند و موافقان رد آن نيز مغايرت اين طرح با اصل 75 قانون اساسي ، وجود قوانين مشابه و افزايش تورم را از دلايل مخالفت با اين طرح عنوان كردند.

گفتني است طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اجازه مي دهد به منظور تامين منابع مالي و رفع سريع خسارات ناشي از خشكسالي يا سرما زدگي به كشاورزان و دامداران كه از آن خسارت ديده اند معادل 900 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شود و معادل ريالي آن به اين موضوع تخصيص يابد.