به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت امنای جایزه «ادبیات و هنر گمانه‌زن» مقرر شد با تصویب کلیات و مقدمات لازم برای اجرا، این جایزه کار خود را آغاز کند. این انتخاب در حالی صورت می‌گیرد که چهارمین جایزه ادبیات گمانه‌زن کار خود را از شهریور سال گذشته آغاز کرده است.



در این جلسه محمد حاج‌زمان‌ به عنوان دبیر و ابراهیم تقوی جانشین دبیر و مدیر اجرایی این جایره معرفی شدند.



جایزه «ادبیات و هنر گمانه‌زن» نخستین مسابقه ادبی و هنری است که در ژانرهای علمی، تخیلی، فانتزی و وحشت برگزار می‌شود.

این جایزه، به طور سالانه به فعالان عرصه‌ ادبیات علمی، تخیلی، فانتزی و وحشت در ایران اهدا می‌شود.