حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر در مورد تامین مالی در بازار سرمایه کشور، به بهبود جایگاه بازار سرمایه کشور در اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: هم اکنون شرکتهای بزرگ و بسیاری از مردم در بازار سرمایه کشور حضور دارند و بازار نسبت به گذشته در بخشهای مختلف از جمله ارزش بازار رشد یافته است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزایش تعداد کدهای صادره در این بازار را نشان دهنده مورد توجه بودن بازار سرمایه دانست و عنوان کرد: براین اساس بازار سرمایه می تواند نقش بیشتری را در تامین مالی بنگاههای اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تامین مالی در بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد و شرکتها می توانند در این بازار از طریق انتشار اوراق بهادار مختلف اقدام به تامین مالی کنند، تصریح کرد: اوراق بهادار با توجه به قوانین و مقرراتی که در بازار سرمایه وجود دارد، دارای تنوع بسیار بالایی است.

قالیباف اصل ادامه داد: یعنی بنگاه اقتصادی می تواند با توجه به نوع نیاز مالی و سلیقه ای که سرمایه گذار دارد، اقدام به انتشار اوراق برای نیاز خاصی کند، از این طریق بنگاهها می توانند افزایش سرمایه دهند.

وی انتشار اوراق مشارکت و صکوک با تنوع بالا برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه را پیشنهاد و بیان کرد: مسئولان بورس کشور قصد دارند که چنین پتانسیل هایی را که در بازار سرمایه وجود دارد را به مدیران بنگاههای اقتصادی معرفی کنند تا آنها از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمایند.

به گفته مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار برای ایجاد رشد و توسعه یک فعالیت اقتصادی یک پیش نیاز اصلی سرمایه است که بازار سرمایه می تواند این کار را انجام دهد.

مزیت بورسی ها

وی پذیرش شرکتها در بازار سرمایه را برای آنها دارای مزیت دانست و افزود: این شرکتها خود را از قید و بند محدودیت سرمایه رها می کنند و به راحتی می توانند در این بازار تامین مالی کنند، یعنی شرکتی که بخواهد بزرگ شود و نقش بیشتری را در اقتصاد ملی ایفا کند، باید بورسی شود.

قالیباف اصل یکی دیگر از مزیتهای پذیرش شرکتها در بورس را افزایش اطمینان و وجه آنها عنوان کرد و گفت: حضور شرکتها در بورس به عنوان یک ابزار برای بازاریابی مطرح می شود، همچنین استفاده از فاینانسها و غیره در قراردادهای بین المللی از دیگر مزیتهای بورسی بودن شرکتها است.

وی مزیت مستقیم حضور شرکتها در بورس را معافیت مالیاتی 20 درصد عنوان و تصریح کرد: شرکتی که بورسی می شود از نظر شفافیت، اطمینان بخشی و نقش اجتماعی با تغییر نقش مواجه می شود، در بخش سیاست گذاری نیز دولت و بانک مرکزی به دنبال این هستند که نقش بورس را در تامین مالی افزایش دهند، زیرا تنها نباید بانکها پاسخگو باشند و این نقش به سمت بازار سرمایه باید تغییر جهت یابد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: ماده 18 بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی اولویت در تامین مالی را به شرکتهای بورسی داده است، همچنین در بحث رتبه بندی نیز شرکتهای بورسی که در تامین مالی رتبه بالاتری دارند می توانند از سقف تسهیلاتی بالاتری استفاده کنند، یعنی مفهوم ماده 18 این است که سقف تسهیلات یک شرکت بورسی بالاتر از یک شرکت غیر بورسی است.

وی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بر تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی تاکید شده است، درهر حال پذیرش در بورس هم مزیت تامین مالی دارد و هم باعث می شود که شرکتها از محدودیت رها شوند و موجودیت، شخصیت و بزرگی یابند.