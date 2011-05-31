ادامه افتتاح های زودهنگام/ این بار نوبت سد گتوند

به گزارش خبرنگار مهر، این سد به عنوان بلندترین سد خاکی کشور با بزرگترین مخزن آبی بر روی رودخانه کارون در حال ساخت است که ساختگاه طرح سد و نیروگاه آبی گتوند علیا در فاصله 380 کیلومتری از مصب رودخانه و در 25کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و در نزدیکی شهر گتوند واقع شده است.



در فاصله پنج کیلومتری سد گتوند علیا توده های نمکی وجود دارد که به هنگام آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن به کلی به زیر آب دریاچه فرو می رود که نگرانیهایی از بابت شوری آب رودخانه کارون در پائین دست به وجود می‌آورد. در حال حاضر عبور رودخانه کارون از وسط معدن، آن را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده به طوری که بخش زیادی از شوری آب رودخانه کارون ناشی از آن است.

در مطالعات سد گتوند علیا که توسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، رهنمونهای سازند گچساران (نمک طعام، ژیپس و انیدریت) در مخزن سد گتوند علیا و در فاصله شش کیلومتری از محور سد دیده شده بود. بر اساس این مطالعات حضور این لایه‌ها در دریاچه سد و تماس آنها با آب دریاچه سد بعد از آبگیری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. اما در این مطالعات اطلاعات قطعی در مورد میزان ذخایر این معادن نمک پیش بینی نشده است.

کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاد دارند نزدیکی معدن نمک به محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده است. آنها اعتقاد دارند که وجود این معدن که در فاصله پنج کیلومتری سد واقع شده باعث می شود که به هنگام آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن صدها میلیون تن برآورد شده به کلی به زیر آب دریاچه فرو رفته و این امر شوری آب رودخانه کارون را به بالاترین حد ممکن می رساند.



در مدت اخیر خبرهای در برخی رسانه های منتشر شده که حاکی از فشارهای غیرمنطقی به مدیریت سد گتوند علیا برای شتاب بخشیدن به افتتاحیه این پروژه ملی و آغاز آبگیری این سد است.



این در حالیست که یک فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز می گوید: به زودی با ساخت و آبگیری سد گتوند علیا در استان خوزستان 100 هکتار از زمینهای فوق العاده مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی به طور کلی تخریب می شود و زمینهای کشاورزی و حتی برخی از آثار باستانی از بین می رود.



مجتبی گسهتونی تاکید کرد: تخریب صدها اصله درخت، از بین رفتن 100 هکتار از اراضی کشاورزی، جلوگیری از کشت صدها تن محصول صیفی همچون هندوانه، گوجه، خیار، پیاز و... در طول سال، ایجاد ناهمگونی منظری در دشت عقیلی، بیکار کردن ده ها نفر و چند عامل مخرب دیگر نتیجه گودبرداری 100 هکتار از اراضی دشت حاصلخیز عقیلی است.



گهستونی همچنین گفت: با آبگیری سد گتوند علیا 35 روستای اطراف سد به زیر آب می روند. جمعیت این روستاها یک هزار و 80 نفر در قالب 350 خانوار خواهند بود که شرکت آب نیرو آمادگی کامل برای اسکان خانواده های تحت تاثیر و جبران خسارت های وارده به روستائیان را اعلام کرده است.



با وجود این موضوع به نظر می رسد این سد در صورت آبگیری زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و از طرفی موضوع شور شدن آب رودخانه کارون به علت وجود معدن نمک در منطقه ای که قرار است آبگیری شود نگرانی فراوانی های ایجاد کرده است به همین دلیل نیاز است که برنامه ریزی و مطالعات دقیقی روی این سد قرار بگیرد تا زندگی سایر مردم و سایر مناطق نیز از بابت آبگیری این سد نابود نشود.



در همین خصوص نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در باره بهره برداری زودهنگام طرح سد گتوند علیا در استان خوزستان گفت: پیش از بهره برداری از هر طرح و پروژه ملی باید مطالعات و فعالیت‌های کارشناسانه بر روی آن به درستی انجام گیرد.



سیدشریف حسینی افزود: طرح ها و پروژه های ملی پیش از افتتاح رسمی باید مورد آزمایش و بهره برداری اولیه برسند و زمانی افتتاح شوند که از تمامی جوانب آماده بهره برداری باشند تا از اتفاقاتی همانند حوادث افتتاح فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان که در حضور ریاست جمهور رخ داد، جلوگیری شود.



وی با مهم ارزیابی کردن سد گتوند علیا در زمینه تولید برق و آبرسانی به مزارع و همچنین تامین آب شرب منطقه، تاکید کرد: انجام فعالیت های کارشناسانه پیش از افتتاح یک پروژه و طرح ملی ضروری است و از اتفاقات ناگوار جلوگیری خواهد کرد و مهمتر از افتتاح زودهنگام یک طرح درست انجام دادن است.