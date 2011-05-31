همایش بین المللی بیداری اسلامی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی بیداری اسلامی با حضور کارشناسان بین المللی صبح امروز سه شنبه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد.

بنابراین گزارش علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به عنوان سخنران ویژه در این مراسم شرکت خواهد کرد.

همچنین محمد جواد لاریجانی مشاور عالی رئیس قوه قضائیه نیز در این همایش به تشریح تجربه انقلاب اسلامی و بیداری امت اسلامی خواهد پرداخت.

در پنل اول همایش بین المللی بیداری اسلامی سید عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما به اهمیت نقش رسانه ها در خصوص تحولات ملت های منطقه سخنرانی خواهد کرد.

بنابراین گزارش در نشست عصر همایش بین المللی بیداری اسلامی سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور پیدا خواهد کرد و در سخنانی به اهمیت بیداری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.