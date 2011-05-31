به گزارش خبرگزاری مهر، ماگنوس ورنرستدت در گفتگو با تهران تایمز در خصوص سرکوب شدید معترضین بحرینی توسط نظامیان عربستان سعودی تاکید کرد: احترام قائل بودن به حقوق مردم بر اساس اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد حائز اهمیت است و حقوق بشر باید توسط همه کشورها، تمامی دولت ها و رژیم ها مورد احترام قرار گیرد.

ورنرستدت گفت: همه مردم در کشورهای عرب اساسا به دنبال دموکراسی و آزادی بیان هستند.

وی از جنبش های دموکراتیک در جهان عرب به عنوان حرکت تاریخی یاد کرد که جوانان موتور محرکه خیزش ها بر علیه رژیم های مستبد بوده اند.

سفیر سوئد اضافه کرد: این یک توسعه تاریخی در منطقه است که با خیزش مردم در تعداد زیادی از کشورها آغاز شده و اساسا مردم به دنبال دموکراسی، آزادی بیان هستند.

وی افزود: این خیزش ها تا حد زیادی برگرفته از نیروی نسل جوانی است که حاضر به تحمل رژیم های خودکامه نیستند.