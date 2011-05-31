به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن رضوی نژاد صبح سه شنبه در اولین جلسه کمیسیون پنبه کشور در استان گلستان اظهار داشت:‌ استان گلستان مرکز پنبه ایران بوده و هست و به همین منظور جلسه کمیسیون تخصصی در این استان شکل گرفت و قرار شد تا سهم هر استان، در خصوص برداشت این محصول نیز مشخص شود.



وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات این کمیسیون نیز گفت:‌ بالاترین ضمانت این است که بالاترین شخص دولت و معاونتهای وی به شخصه پیگیر کارهای این کمیسیون هستند تا طرح ها و برنامه های جامع پنبه کشور عملیاتی شود.

به گفته رضوی نژاد، دولت امروز به بخش کشاورزی یارانه می دهد تا یک فضای رقابت سالم بین کشاورزان به وجود آید و تولید بالا برود و اگر مشخص شود که منابع کشاورزان محدود است، بدون شک، دولت از کشاورزان و تولیدکنندگان حمایت بیشتری خواهد شد.