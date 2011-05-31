به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن رضوی نژاد صبح سه شنبه در اولین جلسه کمیسیون پنبه کشور در استان گلستان اظهار داشت: استان گلستان مرکز پنبه ایران بوده و هست و به همین منظور جلسه کمیسیون تخصصی در این استان شکل گرفت و قرار شد تا سهم هر استان، در خصوص برداشت این محصول نیز مشخص شود.
وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات این کمیسیون نیز گفت: بالاترین ضمانت این است که بالاترین شخص دولت و معاونتهای وی به شخصه پیگیر کارهای این کمیسیون هستند تا طرح ها و برنامه های جامع پنبه کشور عملیاتی شود.
مدیرکل اقتصادی معاون اول رئیس جمهور افزود: امروز تمام کشورهای دنیا از همه نوع محصولات تولیدی خود حمایت می کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برنامه حمایتی را در دستور کار خود بطور ویژه قرار داده است.
به گفته وی، دولت با انگیزه بیشتری امروز گام در زمینه حمایت از تولید برداشته و با ایجاد تعرفه و خرید محصولات از تولید کنندگان، عزم جدی خود را در این خصوص اعلام کرده است.
رضوی نژاد ادامه داد: پیرو مصوبات دولت در سفرهای استانی، جلسه هماهنگی برای پنبه در استان گلستان برگزار شد که تکلیف هر یک از دستگاه های اجرایی مرتبط با این کار، مشخص شود و در همین زمینه مقرر شد تا دو هفته دیگر وزارت جهاد کشاورزی، راهکار اجرایی و شرح وظایف هر دستگاه را مشخص و به دبیرخانه ارسال کند.
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