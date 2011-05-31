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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

عبدالستار عنوان کرد:

افق مناسبات تجاری ایران و بنگلادش روشن است

افق مناسبات تجاری ایران و بنگلادش روشن است

ساری - خبرگزاری مهر: سفیر بنگلادش در ایران با تاکید بر تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی بین ایران و بنگلادش، افق مناسبات تجاری این دو کشور را روشن و امیدوار کننده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، خندکار عبدالستار در حاشیه سفر به مازندران در نشست هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مازندران در ساری به تشابه آب و هوایی ایران و بنگلادش اشاره کرد.

وی خواستار ارتباط بیش از پیش فعالان اقتصادی دو کشور شد و افزود: با توجه به ظرفیت های فراوان فرهنگی، اقتصادی و همکاری های سیاسی فیمابین جهت بسط و توسعه مناسبات، چشم انداز روابط دو کشور دارای افق روشن و امیدوار کننده است.
 
عبدالستار از عزیمت یک هیئت تجاری و بازاریابی در ماههای آینده به ایران و مازندران خبر داد و گفت: امیدواریم در طول این سفر قراردادهای خوبی در جهت تقویت همکاری اقتصادی منعقد شود.
 
غلامرضا عشریه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز این استان را یکی از قطب های توانمند کشاورزی در کشور اعلام کرد و افزود: از نظر زیرساختی وجود چهار محور زمینی، سه فرودگاه، راه آهن سراسری و سه بندر فعال، مازندران را در موقعیت ممتازی قرار داده است.
 
وی افزود: رتبه اول تولید مرکبات، کیوی، نهالهای زینتی و گل و گیاه را شاخص توانمندی های صادراتی استان در بخش کشاورزی معرفی می کنند.
 
به گزارش مهر، سفیر بنگلادش در ادامه از چند واحد تولیدی ادوات و تجهیزات کشاورزی جویبار بازدید کرد.
 
کد مطلب 1325172

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