به گزارش خبرنگار مهر،حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد ضمن بیان این مطلب در مراسم معارفه میرکل دفتر موسیقی گفت : در مدتی که به عنوان معاون هنری وزارت ارشاد به روی کار آمدم تلاش کردم که هرآنچه تا کنون دراین عرصه ساخته شده بود را خراب نکنم چراکه برنامه های بزرگی درعرصه موسیقی داریم که باید با نگرش عام تری در این حوزه قدم برداریم .

وی در ادامه افزود : هنر موسیقی می تواند هنجارهای اجتماعی را در بین عامه مردم نهادینه کند و از طریق این هنر می توان ادبی و نشاط را به شکل درست به جوانان عرضه کرد درواقع این هنر می تواند بسیاری از لذت های حلال جامعه را به ارمغان آورد چراکه هنر موسیقی دستگاهی ایران قدمتی بالایی دارد.

شاه آبادی در ادامه افزود : من به عنوان معاون هنری وزارت ارشاد وظیفه صیانت از موسیقی اصیل ایرانی را به عهده دارم که بخشی از این وظیفه پالایش هنر موسیقی و مقابله با هجمه هایی است که بر آن وارد می شود و من از ابتدا با این رویکرد وارد این حوزه شدم و سعی کردم افت وسیعی که در حوزه شنیداری مردم وجود داشت با برنامه هایی که ترتیب دادیم اصلاح کنم در واقع اصلاح سبد شنیداری مردم و بهبود ذائقه موسیقی کشور از مهمترین وظیفه و ماموریت من بود که در دستور کار قرار داشت .

معاون هنری وزارت ارشاد در ادامه صحبت های خود به خرد جمعی اهالی موسیقی اشاره کرد و گفت : خرد جمعی اهالی موسیقی می گوید که چه نوع موسیقی درست است و چه نوعی موسیقی با رویکرد به شیوه های جدید باید عملی شود بنابراین ضرورت دارد با معرفی موسیقی های فاخر وهمچنین طراحی انواع موسیقی های درست توسط موسیقیدان های کارآمد بستری برای عرصه این هنر با درنظر گرفتن مولفه های شناخته شده فراهم کرد .

یکی از دلایل عدم انتخاب مدیر کل دفتر موسیقی مداقه و جستجو برای شناخت و معرفی فردی هنرمند و آگاه به هنر موسیقی بود تا اینکه به آقای میر زمانی رسیدیم البته در این مدت مدیریت خوب آقای ترابی باعث شد با خیالی آسوده مدیر کل دفتر موسیقی را انتخاب کنیم .

حمید شاه آبادی در پایان افزود : محمد میرزمانی سابقه مدیرکلی داشته است وهمچنین مدیر تولید در مرکز موسیقی صدا و سیما بوده است و با همفکری و مشاوره با کارشناسان و به خصوص آقای ترابی می تواند قدم های شایسته ای را دراین عرصه برداردو امیدوارم مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشد با بهره گیری از ظرفیت های به عمل آمده قدم تازه ای در راستای رسیدن به اهداف این مجموعه بردارد.

همچنین در این مراسم ارکستر مجلسی نیاوران به رهبری نادر مرتضی پور به روی صحنه آمد و قطعه میرزا کوچک خان جنگلی از ساخته های سید محمد میرزمانی و با آواز ناصر مسعودی را ارائه کرد.

پس از پایان این اجرا مصطفی کمال پورتراب به وی صحنه آمد و گفت : حدود 66 سال است که در زمینه تدریس موسیقی ایران و آموزش مباحث تئوری هنر موسیقی فعالیت کرده ام و به شاگردانی چون حسین علیزده ، علی رهبری ، ایرج و منوچهر صهبایی، نادر مشایخی، داریوش طلایی و بسیاری دیگر از هنرمندان تئوری هنر موسیقی را آموخته ام و همواره تمام تار و پود زندگی من با این هنر ارزشمند آمیخته است.

وی در ادامه با اشاره به انتخاب محمد میرزمانی به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی گفت : انتخاب آقای میرزمانی را به عنوان مدیر دفتر موسیقی تبریک می گویم و امیدوارم که این موسیقی شناس فرهیخته با حمایت های همه جانبه ای که از هنر موسیقی به عمل می آورد گامی موثر در جهت تعالی این هنر بردارد ؛ ضمن اینکه لازم می دانم در این فرصت از تلاش های بی دریغ آقای ترابی به دلیل مدیریت درست خود در این حوزه پیشرفت های قابل توجهی را ثبت کرده است .

این استاد موسیقی درپایان صحبت های خود افزود : آنچه در هنر موسیقی از اولویت ویژه ای قرار دارد ارکستر سمفونیک تهران که مجری آثار برجسته موسیقی کلاسیک است و همچنین ارکستر موسیقی ملی که مجری آثار آهنگسازان ایرانی و موسیقی ملی ایران زمین است و به نوعی این دو ارکستر بزرگ سفیران هنر موسیقی ایران به شمار می روند بنابراین انتظار می رود با رسیدگی به امور نوازنده های این دو ارکستر بزرگ شرایط فعالیت بهینه آنها در مدیریت جدید دفتر موسیقی در نظر گرفته شود و در همین راستا توجه ویژه به موسیقی دستگاهی ایران که چندی پیش در یونسکو به ثبت رسید ، موسیقی محلی و همچنین موسیقی پاپ که مخاطبان بسیاری دارد در دستور کار مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد قرار گیرد.

محمد سریر از دیگر سخنرانان این مراسم بود ، او صحبت های خود را با بیان این نکته که مدیریت در عرصه موسیقی از چالش برانگیزترین نهادهای فرهنگی است گفت : عبور از چالشهای پیش رو در هنر موسیقی برای هر مدیری سخت است چراکه یک مدیر ومسئول در این عرصه باید قدرت مقابله با خطرهای بسیاری را داشته باشد .

وی در ادامه افزود : در دوره مدیریت پیشین به خصوص یک سال گذشته که علی ترابی به عنوان سرپرست در دفتر موسیقی وزارت ارشاد فعال بودند قدم های شایسته و قابل تقدیری را برداشتند این در حالی است که ایشان درابتدا از حوزه آموزش به عرصه مدیریت موسیقی آمده بودند و به نظر می آمد با مدیری محتاط مواجه هستیم اما در مدت یک سال و یک ماه گذشته که سرپرستی این دفتر را به طور مستقیم به عهدده داشت گام های بزرگی برداشتند و یادگارهای درخشان و فراموش نشدنی از خود به جا گذاشت .

عضو هیئت مدیره خانه موسیقی در ادامه افزود : زمانی که دیدم آقای ترابی عنان چالش های پیش روی هنر موسیقی را به دست گرفته و با قدرت هریک از آنها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد شخصا ارادت خاصی به ایشان پیدا کردم و امیدوارم تجربه های درخشان این مدیر لایق به درستی به محمد میرزمانی مدیر کل دفتر موسیقی انتقال یابد .

سریر در ادامه صحبت های خود با اشاره به سابقه مدیریتی محمد میرزمانی گفت : من به عنوان یک آهنگساز بیش از سه دهه است که با این هنرمند آشنا هستم و به کم و کیف مدیریت او در عرصه های مختلف چون مدیریت تولید صدا و سیما آگاهی دارم اما اهالی موسیقی در حوزه مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد به تحولات تازه ای چشم دوخته است چراکه انتظار از میرزمانی به عنوان مدیری که از جنس موسیقی است بیش از سایر مدیرانی است که در این عرصه فعالیت کرده اند و خوشبختانه ایشان اشراف کامل به مشکلات و مسائل هنر موسیقی دارد.

وی در پایان صحبت های خود افزود : یکی از ویژگی های مدیریت در عرصه موسیقی این است که فرد مدیر قدرت بالایی در برقرار کردن تعامل با مدیران بالا دست خود داشته باشد و بتواند با توضیحات مبسوط مسائل و مشکلات در این عرصه را به درستی توجیه کند و راه حل مناسبی برای حل مشکلات بیابد . من با حسن اخلاقی چون صداقت و امانت داری از میرزمانی دارم مطمئن هستم که از عهده مدیریت این امانت بزرگ برخواهد آمد و البته در این بین باید از تجربیات مشاوران و مدیران و کارشناسان در این عرصه برای انجام امور کمک فکری بگیرد.

پس از پایان صحبت های محمد سریر پیام تقدیر حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت از علی ترابی قرائت شد ؛ در پایان این برنامه هم محمد میرزمانی طی صحبت هایی اظهار امیدواری که بتواند از عهده مسئولیتی که به او واگذار شده است برآید.