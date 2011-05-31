مخالفت مجلس با محدود کردن کار عکاسان خبری در صحن علنی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه با 86 رای موافق، 88 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با الحاق یک تبصره به ماده 5 آیین نامه داخلی مجلس با پیشنهاد مهدی کوچک زاده نماینده تهران جهت محدود کردن کار عکاسان خبری در مجلس مخالفت کردند. این آرا نشان می دهد که 54 نفر از 140 امضا کننده طرح به آن رای موافق ندادند.

کوچک زاده به عنوان طراح این طرح در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس ماده 5 آیین نامه داخلی خبرنگاران و تماشاچیان و عکاسان حق دارند در طول جلسه حضور یابند اما بر اساس طرح ما که با 140 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است مقرر می شود، ساعات حضور عکاسان خبری در صحن علنی مجلس محدود شود.

وی اظهار داشت: این طرح را همه اعضای هیئت رئیسه، فراکسیون روحانیون و بیشتر نمایندگان مجلس امضا کرده اند.

نماینده تهران با پخش اسلایدهایی از عکس هایی که عکاسان خبری از صحن علنی مجلس تهیه کرده بودند اظهار داشت: این عکس ها در اختیار خبرگزاری های خارجی برای توهین به نمایندگان گذاشته می شود.

کوچک زاده تاکید کرد: تهیه این عکس ها و نمایش آن در سایت های مختلف خیانت به مجلس است، لذا برای حفظ حرمت و شان مجلس واجب است اجازه ندهید این عکس های وهن آلود تهیه شود.