مزايده جمع آوري آشغال هواپيمايي بزرگنمايي و مزايده هاي هزار ميلياردي فراموش مي شود // از حق ضايع شده يك شهروند دفاع كردم ، مورد هجمه قرار مي گيرم

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر شاهي عربلو در جمع خبرنگاران با اشاره به خبر ويژه كيهان و تذكر آيين نامه اي يكي از نمايندگان مجلس در اين باره گفت : درمورد اين موضوع با تاسف بايد عرض كنم هيچ گاه مجلس كه از وظايف اصلي آن تحقيق و تفحص و نظارت است سراغ مزايده هاي بيلياردي كه در كشور انجام مي شود نمي رود و هيچ گاه آنها در روزنامه ها نيز درج نمي شود اما با موضوع يك مزايده كوچك براي جمع آوري آشغال وخريد ضايعات اقلام بازگشتي آن ، اينگونه برخورد مي كنند.

شاهي عربلو با اشاره به اين مزايده اضافه كرد: اين كار قبلا توسط فرديكه در بيمه نفوذ داشته و از يك نماينده مجلس نيز سفارش مي شده است ، اجرا مي شد و برنده سال هاي گذشته مزايده او بود.

وي گفت : با منتشر شدن اين نامه در روزنامه كيهان معلوم شد چه كساني پشت سر اين فرد بوده اند كه چندين سال بوده كه با نازلترين قيمت يعني ماهيانه 4 ميليون تومان برنده مزايده مي شده است.

شاهي عربلوافزود: فردي با رقم ماهيانه 8 ميليون تومان برنده مزايده سازمان هواپيمايي مي شود، اين فرد نزد من آمد و گفت : فرد قبلي كه مزايده را در اختيارداشته به او گفته است من از حمايت يك نماينده مجلس برخوردارم و قبلا اين كار را من انجام مي داده ام و شما بي خود جوش قرار داد را نزن و مزايده را رها كن و در عوض مبلغي را به علت شركت در اين مزايده به شما مي دهيم لذا من نامه اي به آقاي كشاورزيان مديرعامل هما نوشتم كه اولويت آن بنده خدا كه برنده مزايده است بايد حفظ شود.

شاهي عربلو درادامه افزود: اين فرد زماني كه براي انتقاد قرارداد به هما مراجعه مي كند به او مي گويند بايد 24 ميليون تومان وجه نقد را بعنوان وثيقه در اختيار سازمان هواپيمايي قرار دهد درحالي كه فرد قبلي تنها چك و سفته بعنوان تضمين ارايه مي كرده است.

شاهي عربلو گفت : بنظر مي رسد با اين بهانه مي خواستند اين مزايده را از دست او دربياورند. نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس رقم پيشنهادي 8 ميليون اين فرد را موجب 48 ميليون تومان در آمد سالانه بيشتر براي دولت عنوان كرد و گفت: اين رقمي است كه فرد قبلي به دولت نمي داده است.

نماينده رباط كريم با انتقاد از درج نامه خود به كشاورزيان در روزنامه كيهان گفت : من نمي دانم نامه چگونه به اين روزنامه رسيده است و پشت فرد قبلي برنده در مزايده كساني قرار دارند. اينها بي تقوايي كرده اند كه براي مزايده آشغال هواپيمايي اينگونه عمل كردند و دفاع از حق يك مظلوم را اينگونه منعكس كردند.

شاهي عربلو سال پاسخگويي مسئولان را ياد آورشد و گفت : من به عنوان يك مسئول و براي دفاع از حق اين فرد نامه نگاري كرده ام ، اگردفاع از حق اين شهروند جرم است بگوييد ، آيا من از يك متخلف حمايت كرده ام.

وي افزود:روز بعد در همان روزنامه مطلب ديگري نوشتند كه فلاني به زور دركميسيون اقتصادي نايب رييس شده است چرا كه فلاني كه مورد حمايت آقايان بود راي نياورد.

اين نماينده مجلس اضافه كرد: بعيد است روز نامه كيهان كه با هزينه بيت المال منتشر مي شود ابزاردست افراد سياسي واقع شود ، شايد از راي من در كميسيون مي ترسند و مي خواهند من در سال آينده راي نياورم كه روي اين نامه جبري اينگونه مانور مي كنند.

شاهي عربلو گفت : مطبوعات بايد عزت مطبوعاتي خود را به خرج دهند. وي افزود : كيهان چرا قراردادهاي ميلياردي را كه با تخلفات زيادي منعقد مي شود ، نمي نويسد من اگر روزي لازم باشد آنها را مي گويم . آشغال هواپيما كه كل قرارداد آن 4 ميليون تومان است و 48 ميليون تومان براي دولت سود دارد در كيهان اين گونه منعكس مي شود.

شاهي عربلو اضافه كرد:من براي برخورد با زمين خواري و قلدري برخي افراد در رباط كريم كانيدا شدم و در برخورد اول با اين افراد ديديد كه در شوراي اسلامي شهر، نسيم شهر فردي دستگير شد و اكنون با همكاري من وزارت اطلاعات نيز پيگير موارد زيادي از زمين خواري در رباط كريم است.

وي در پايان گفت: در هر حال نامه من به قصد حمايت از متخلف نبوده است و تنها قصد داشتم از تضييع حقوق فردي جلوگيري نمايم.