به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرخانی گفت: این مرکز در دو درمانگاه اصلی فعالیتهای خود را به زائران بیت الله الحرام ارائه می دهد.

وی افزود: تا امروز در مجموع 173 هزار و 911 ویزیت در مکه مکرمه انجام شده است که 28 هزار و 951 ویزیت پزشک عمومی، 12 هزار و 160 ویزیت داخلی، 13 هزار و 139 ویزیت در بخش زنان، 24 هزار و 910 مورد تزریقات ، 709 مورد تست قند خون و چهار مورد جراحی از جمله این فعالیتها در مرکز پزشکی حج بوده است.

وی با بیان این که امسال همچنین 558 نفر اعزام از درمانگاه های ایرانی به بیمارستان های سعودی و 31 مورد هم اعزام به ایران صورت گرفته است گفت: 210 مورد بیماران دیالیزی، 91 مورد بستری در بیمارستان و 26 مورد فوتی در عمره امسال داشتیم و سه مرحله توزیع مواد ضدعفونی کننده به هتل ها انجام شده است.

رئیس مرکز هیات پزشکی سازمان حج و زیارت در مکه مکرمه نا آگاهی زائران درباره مسائل بهداشتی پیش از اعزام را از عمده مشکلات این مرکز ذکر کرد.