نبايد از فرصت سوزي و اتلاف وقت توسط اروپا غافل ماند//آمريكا در تلاش است تا توافق پاريس را كم اهميت جلوه دهند // توافق نامه پاريس روند انزواي امريكا را تسريع مي كند

عليرضا دلاوري كارشناس روابط بين الملل در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت : فعاليتهاي هسته اي ايران كه اكنون به كانون خبر تحولات عرصه بين الملل تبديل شده است ، با درايت جمهوري اسلامي ايران و توافق پاريس با سه كشور اروپايي ، اين نبرد بزرگ كه درواقع بحث پيچيده فعاليت هاى هسته اى را در برگرفته است مي رود تا نتيجه دلخواه ايران را رقم بزند اما نبايد از فرصت سوزي و اتلاف وقت توسط اروپا غافل ماند .

دلاوري افزود : بايد بدانيم حسن نيت مقامات ايران دربرخورد كارشناسانه در خصوص مسائل هسته اي با اروپا ، باعث شده است تا جمهوري اسلامي ايران علاوه بر چين و روسيه دوستان وحاميان بيشترى بيابد و كمى كمتر از دوروز مانده به شروع اجلاس شوراى حكام در وين ، با سه كشور قدرتمند اروپايى كه دو كشور آن عضو دايم شوراى امنيت و داراى حق وتو هستند، و هم چنين چين و روسيه و غير متعهدها بر سر تعليق كامل غني سازى اورانيوم به توافق برسد تا عملا پيش نويس قطعنامه اين سه كشور براى شوراى حكام همانند گزارش "محمد البرادعى" مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى داراى جهت گيرىمثبت به نفع ايران باشد .

اين كارشناس روابط بين الملل با اشاره به اينكه نبايد توافق پاريس را نقطه اعتماد بين ايران و اروپا دانست و همه چيز را تمام شده فرض كرد گفت : در توافق سياسي امنيتي ، هسته اي و اقتصادي اروپا نكات و موارد مثبت فراوان است اما بايد اروپا را مجبور به عملي كردن اين موارد كرد آنگاه مي توان اذعان كرد كه پيروز ميدان پاريس ايران بوده است البته اين مسئله چيزي ازمهم بودن توافق پاريس نمي كاهد .

وي بزرگترين مناقشه هسته اي را بين ايران و آمريكا دانست و گفت : اگر توافق پاريس اجرا شود ايالات متحده آمريكا رسما دچار انزوا مي شود و اروپا در چهارچوب سياستهاي خود در خاورميانه مي تواند خوشبينانه به نقش خود در بحرانها و مناقشات منطقه خاورميانه نگاه كند .

وي افزود : مقامات كاخ سفيد براي رهايى از اين تنگنا، مباحث جديد و تبليغات مسموم و رسانه اي مخربي را در اين رابطه در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران آغاز نموده اند تا به نحوي بين ايران و اروپا فاصله و توافق پاريس را كم اهميت جلوه دهند .



دلاوري در حال حاضر بهترين سياست ايران را در قبال جنگهاي تبليغي و رسانه اي آمريكا را اعتمادسازى و مانور ديپلماتيك دانست و گفت : مطمئن باشيم كه دولتمردان آمريكا در روزهاي آينده بر دامنه تبليغات خود عليه فعاليتهاي هسته اي ايران خواهند افزود و اين چيز جديدي نيست.

وي در خصوص تاثير پذيري اروپا از آمريكا و امكان عقب نشيني اروپا از مواضع خود گفت : در اين كه اروپا همواره در سياستهاي خود تحت فشار آمريكا است شكي نيست و تجربه نشست سپتامبر (شهريور) و نشست هاى پيشين شوراى حكام و عقب نشيني طرف هاى اروپا از مواضع خود به نفع آمريكا نشان از ميزان تاثيرگذارى ديپلماسى ايالات متحده در اين شورا بر اروپا دارد ولي بهر حال بايد تا زماني كه منافع ملي و حقوق حقه ملت ايران در خطر نيفتد گفتگو كرد چه بسا نبايد با چنين واقع بينى احتمال ارجاع پرونده را به شوراى امنيت از نظر دورنداشت .

دلاوري تاكيد كرد : كشورمان درتمام اين مدت چه در نشست تهران و چه در سفر آقاي روحاني به بروكسل و ديدار با مقامات اروپايي و توافق پاريس با برگزاري نشست‌هايي با مقامات انگليسي، فرانسوي و آلماني در حاشيه‌ اين نشست تلاش كرده است كه مواضع خود را با مواضع اين كشورها نزديكتر كند تا بتواند تاثيرات مثبت و نهايي خود را به حكم نهايي آژانس كه پنج شنبه و جمعه صادر خواهد شد، بگذارد كه خوشبختانه موفقيت آميز بوده است و اين نشانگر اين است كه ايران از سياست انزواي مبتني برتصميم گيري خود سازدست برداشته وهمكاري وسيع و گسترده اي را با كشورهاي داراي پرستيژ بين المللي دراروپا آغازكرده است.