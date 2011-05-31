پروانه کمپرسور هوا در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ساخته می شود

سید محمود دبیر النظاره ئی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این کمپرسور هوا به دلیل سرعت بالا دارای حساسیت ویژه ای در مراحل مختلف تولید است، به همین دلیل دارای فناوری بالایی است که تاکنون در انحصار چند کشور غربی بوده است.

وی افزود: این قطعات تاکنون در خارج کشور تولید و وارد می شده است، اما به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی غرب برای اولین بار در داخل ایران به روش مهندسی معکوس و استفاده از توان سازندگان داخلی ساخته می شود.

وی با بیان اینکه این کمپرسور پر سرعت پس از تعمیر در منطقه انرژی پارس جنوبی نصب خواهد شد، اذعان داشت: مواد اولیه این قطعه بصورت خاص در مجتمع فولاد اسفراین تولید و کار فنی ساخت آن در مشهد در حال انجام است.

دبیرالنظاره ئی اظهار داشت: این کمپرسور هوا با سرعت 420 هزار دور در دقیقه به لحاظ فنی از فناوری پیچیده ای برخوردار است و قطعاتی که در آن به کار برده می شود بسیار حساس است، اما با همت کارشناسان شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد مراحل ساخت این قطعات در کشور بومی سازی شد.

وی اظهار امیدواری کرد که تا 20 خردادماه مراحل ساخت این قطعه به پایان برسد و کار انتقال و نصب آن آغاز شود.

