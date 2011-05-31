  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

اختصاصی مهر/

استعلام شماره اشتراک گاز در سامانه املاک الزامی شد

استعلام شماره اشتراک گاز در سامانه املاک الزامی شد

از امروز (دهم خردادماه) با تمهیدات سامانه املاک و مستغلات کشور، استعلام شماره اشتراک گاز در این سامانه الزامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند رو به رشد و تکمیلی طرح سامانه املاک و مستغلات کشور در ارتباط با هماهنگی و همکاری این سامانه با ادارات و سازمانهای مسئول، از امروز استعلام و تائیدیه شماره اشتراک گاز در این سامانه طراحی و فعال شده است.

بر این اساس، تمامی مشاوران املاک سراسر کشور برای دریافت کد رهگیری باید اطلاعات و شماره شناسه گاز ملک مورد معامله را در سامانه املاک ثبت و پس از تائید مشخصات اقدام به کد رهگیری کنند.

این الزام با ارسال ابلاغیه‌ای از سوی اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک از امروز اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1325248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها