استعلام شماره اشتراک گاز در سامانه املاک الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند رو به رشد و تکمیلی طرح سامانه املاک و مستغلات کشور در ارتباط با هماهنگی و همکاری این سامانه با ادارات و سازمانهای مسئول، از امروز استعلام و تائیدیه شماره اشتراک گاز در این سامانه طراحی و فعال شده است.

بر این اساس، تمامی مشاوران املاک سراسر کشور برای دریافت کد رهگیری باید اطلاعات و شماره شناسه گاز ملک مورد معامله را در سامانه املاک ثبت و پس از تائید مشخصات اقدام به کد رهگیری کنند.

این الزام با ارسال ابلاغیه‌ای از سوی اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک از امروز اجرایی خواهد شد.