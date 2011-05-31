به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی در جلسه ساماندهی و بهسازی خیابان مدرس خواستار ارائه طرح ها و برنامه های عملی و اثربخش جهت تسریع در اجرای این طرح شد.

وی اظهار داشت: دستگاه های ذیربط در اجرای این طرح مسئول و پاسخگو هستند، لذا بکارگیری نهایت تلاش و اهتمام از سوی این دستگاه ها جهت تسریع در اجرای آن الزامی است.

هاشمی با بیان اینکه خیابان مدرس یک خیابان اصلی و مهم شهر کرمانشاه است، ادامه داد: تسریع در اجرای این طرح به فکر و برنامه نیاز دارد و با حرکات ضعیف اجرای آن سال ها بطول می انجامد.

وی از سازمان بهسازی و نوسازی خیابان مدرس خواست که طرح ها و برنامه های خود را با همفکری و مشارکت افراد صاحب نظر جهت سرعت بخشیدن به اجرای این طرح برای جلسه آینده ارائه کند.

در ادامه این جلسه افراد حاضر به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود پیرامون اجرای طرح ساماندهی خیابان مدرس پرداختند.