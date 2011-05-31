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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول پورعباس، طی حکمی محمدحسن میرزا محمدی را به سمت مدیر کل نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد. 

در بخشی از این حکم آمده است: لازم است نهایت سعی و تلاش خود را برای تحقق اهداف کلان نظام آموزش‌های عالی مهارتی به کار گرفته و در انجام وظایفی چون پیاده‌سازی طرح جامع نظارتی، برنامه‌ریزی در جهت بازدیدهای ادواری، تعیین صلاحیت مراکز آموزشی جهت تمدید دوره‌های ترمی و پودمانی، نظارت و ارزیابی عملکرد موسسات و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی طبق استانداردها و آئین‌نامه‌های مصوب، اعتبارسنجی و ارزیابی مراکز آموزشی و انتخاب مراکز آموزشی نمونه، اهتمام در برگزاری جلسات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و اجرای مصوبات آن، هماهنگی کمیته‌های چهارگانه شورای نظارت و کمیته‌های نظارت استانی طبق ضوابط و مقررات، تشکیل کمیته انتصاب رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت اهتمام ویژه معمول دارید.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، از زحمات غلامرضا کریمی نژاد، مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی دانشگاه، تقدیر کرد.

کد مطلب 1325258

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