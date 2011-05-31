معادلی برای «پلیس» انتخاب نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگستان زبان و ادب فارسی در یک سال گذشته تلاش زیادی برای انتخاب واژه‌‌ای معادل «پلیس» صورت داد و آنطور که مسئولان دفتر واژه‌گزینی نظامی گفته‌اند 156 واژه جایگزین پیشنهاد شد و در نهایت تنها گزینه‌ای که نظر مسئولان دفتر واژه‌گزینی نظامی نیروهای مسلح را جلب کرد «پاسوَر» بود.

با این حال به دلیل اینکه کلمه «پلیس» از گذشته رایج بوده، جایگزینی آن با «پاسوَر» دشوار به نظر می‌رسید.

از سوی دیگر تلفظ «پاسوَر» قدری سخت بود و به همین دلیل مسئولان دفتر واژه‌گزینی نظامی در نیروهای مسلح پیشنهاد کردند این کلمه با جدانویسی میان «پاس» و «ور» (پاس‌ور) استفاده شود.

مسائلی از این دست روند بررسی واژه جایگزین را برای «پلیس» طولانی کرد تا اینکه روز گذشته غلامعلی حداد عادل به حرف و حدیث‌ها در این باره پایان داد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عدم ابلاغ واژه‌ای جایگزین برای «پلیس» خبر داد و گفت: معادل «پاسور» حذف شده و دفتر رهبری به ما در فرهنگستان اعلام کرده‌اند که این کلمه نباید به عنوان جانشین «پلیس» انتخاب شود.

وی افزود: فرهنگستان هم با تمکین به این نظر اعلام می‌‌کند که «پلیس» معادلی ندارد و جایگزینی هم برایش انتخاب نخواهد شد و همچنان باید از این واژه استفاده شود.