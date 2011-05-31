به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "اگر آن روز..." به کارگردانی جهانگیر ابیضی و تهیه کنندگی ولی‌الله مدنی اواخر هفته در تهران کلید می خورد. نویسنده این فیلم تلویزیونی نازیلا حدیقی است که به تازگی بازنویسی آن را به پایان رسانده است.

این تله فیلم مضمونی پلیسی - جنایی دارد که با ساختاری مدرن ساخته می‌شود. تا کنون حضور سید محمد احمدی و میترا اسفنجانی که از رزمی‌کاران به نام کشور هستند در این فیلم قطعی شده است. مجتبی عربی مدیرتولید فیلم است.

ابیضی پیش از این قرار بود به تهیه‌کنندگی مدنی فیلم تلویزیوونی "ویترین" را با مضمونی معنا گرا جلو دوربین ببرد که ساخت ان به تعویق افتاد. ولی‌الله مدنی تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی "خنده در باران" به کارگردانی داریوش فرهنگ را برعهده دارد که قرار است در نوبت اکران قرار گیرد.