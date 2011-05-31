وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آذربایجان شرقی سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از این سفر شرکت در نخستین همایش شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی در تبریز و افتتاح و بازدید از چند طرح فرهنگی اعلام شده است .

براساس این گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه 12 خرداد ماه در همایش شوراهای فرهنگ عمومی استان که در سالن اجتماعات استانداری آذربایجان شرقی برگزار می شود، حضور خواهد یافت.

همزمان با برگزاری همایش شورای فرهنگ عمومی استان، از ترتیل تصویری قرآن کریم رونمایی شده و از فعالان شوراهای فرهنگ عمومی تجلیل می شود.

برنامه افتتاح مجتمع فرهنگی دیجیتال، بازدید از مقبره دو کمال، بازدید از منزل استاد شهریار، بازدید از مقبره الشعرا، ‌بازدید از خانه مشروطیت و افتتاح کانون فرهنگی هنری طفلان مسلم از اهم برنامه های این سفر فرهنگی است.