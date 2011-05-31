دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به پرونده تیم فوتبال پیام را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن زاده ابتدا درباره پرونده باشگاه پیام خراسان گفت: در محاکم قضایی برای باشگاه پیام حکمی صادر شده که این تیم در لیگ یک بماند و صفایی مسئول باشگاه هم در این باره مصاحبه های تندی انجام داده است. لازم می دانم نکاتی را برای تنویر افکار عمومی مطرح کنم.

حسن زاده در ادامه گفت: نکته اول این که رای کسر امتیاز از باشگاه پیام در اسفند 89 صادر ، ابلاغ و اجرا شده است. نکته دوم این است که با توجه به مراجعات مسئولان باشگاه پیام که از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و پس از اتمام بازیهای لیگ یک بوده هیچ حاصلی نداشته و مسئولان باشگاه پیام توجیه شده اند که رای قطعی است و امکان تجدید نظر و افتادن اتفاق جدیدی نیست. نکته سوم که نکته بسیار مهمی است ، این است که اساسا مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال که به تایید دولت هم رسیده است طبق ماده 64 این اساسنامه مسئولان باشگاه پیام خراسان اجازه مراجعه به مراجع غیرفوتبالی مثل دادگاه عمومی تهران را ندارند و فدراسیون فوتبال می تواند این تخلف باشگاه پیام که مغایر با اساسنامه است را پیگیری کرده و باشگاه را تنبیه و حتی معلق کند.



سرپرست کمیته انضباطی با اشاره به اینکه پرونده از سوی مسئولان باشگاه پیام به شعبه 86 دادگاه عمومی تهران برده شده بود گفت: نکته چهارم این است که اساسا دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به این پرونده نیست ، نبوده و نخواهد بود .



وی ادامه داد : همانطور که چندین رای هم از سوی دیوان عالی کشور درموارد مشابه صادر شده که درنهایت این ارکان قضایی فدراسیون فوتبال بوده است که تصمیم نهایی را درباره این پرونده ها گرفته و صالح به رسیدگی است. ما به عنوان رکن قضایی فدراسیون فوتبال براساس اساسنامه شعبه 86 دادگاه تهران را دارای صلاحیت رسیدگی به این پرونده نمی دانیم .همچنین نمی دانیم چرا در شعبه 86 چنین حکمی صادر شده است.



حسن زاده تصریح کرد : نکته جالبی که دراین باره باید گفته شود این است که دستور دادگاه شعبه 86 تهران یک دستور موقت است و آنطور که صفایی به خبرگزاری و روزنامه ها گفته است ، نیست چرا که بازهم تاکید می کنم دادگاه شعبه 86 حکمی صادر نکرده و تنها دستور موقت داده است . نوع مصاحبه صفایی به گونه ای است که شاید ذهن طرفداران باشگاه پیام و جامعه فوتبال را تشویش کند و صحیح به نظر نمی رسد.



سرپرست کمیته انضباطی یادآور شد : آخرین نکته هم این است که باید در این باره بگویم فدراسیون فوتبال این حق را دارد که مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال و آئین نامه انضباطی ، شدیدترین تنبیه ها را نظیر تنزل به دسته پایین تر و حتی سنگین تر از این احکام را علیه باشگاه پیام خراسان اعمال کند.



حسن زاده درباره رسیدگی به پرونده های دو بازی جنجالی تراکتورسازی – سایپا و آلومینیوم هرمزگان – فجر سپاسی گفت: دیروز و در جلسه ای طولانی پرونده اتفاقات دیدار تراکتور و سایپا بررسی شد و امروز هم پرونده بازی آلومینیوم و فجرسپاسی بررسی خواهد شد و به زودی در این باره رای نهایی را صادر خواهیم کرد.