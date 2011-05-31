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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

در نامه ای مطرح شد؛

ابراز تاسف کمیته حقوق بشر مجلس از انفعال سازمان ملل دربرابر حوادث بحرین

ابراز تاسف کمیته حقوق بشر مجلس از انفعال سازمان ملل دربرابر حوادث بحرین

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مدیر اجرایی مرکز زنان سازمان ملل متحد ابراز تاسف خود از نقض حقوق بشر در بحرین و عدم اقدام جدی مجامع بین المللی برای پیشگیری از این نقض حقوق را ابراز کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن نامه ای که امروز از سوی زهره الهیان  به معاون دبیر کل و مدی راجرایی مرکز زنان سازمان ملل متحد ارسال شد به شرح زیر است:

همانگونه که مستحضرید مدت مدیدی است که مردم عدالت خواه در کشورهای بحرین، یمن، تونس، لیبی برای تحقق خواسته های مشروع خود و استیفاء حقوق من جمله حق تعیین سرنوشت، اعتراضات خود را به شیوه مسالمت آمیز اعلام نموده اند اما حکومت های حاکم بر این کشورها در مقابل تحقق خواسته های مشروع مردم با نادیده انگاشتن کرامت انسانی زنان بحرینی، یمنی و ... به نقض حقوق بشر آنها همچنان ادامه می دهند.

همه اینها شواهدی بر وجود ظلم مستمر علیه زنان از ناحیه ستمگرانی است که انسانیت برای آنان هیچ ارزشی ندارد امروز زنان قربانیان اصلی سیاست های زورمداران عالم هستند.

آیا مگر نه این است که درباره کلیه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد و هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت نمود. (مواد 10 و 9، 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) پس چگونه زنان بحرینی حتی پزشکان و پرستاران از امنیت برخوردار نیستند.

آیا زنان بحرینی از این مفاد استثناء شده اند که هیچ تلاشی جدی از جامعه بین المللی برای رعایت حقوق آنها صورت نمی پذیرد.

اینجانب تاسف خود را از قربانی شدن زنان، کودکان و انسانهای بیگناه در بحرین و برخوردهای دو استانداردی و عدم اقدام جدی از جانب مجامع بین المللی برای پیشگیری از این نقض حقوق ابراز می نمایم.

به امید روزی که کرامت انسانی همه زنان در جهان رعایت شود.

کد مطلب 1325332

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