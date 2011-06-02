ارتقای استانداردسازی نیازمند توسعه آی تی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری در چهارمین گردهمایی مسئولان سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات و آمار سازمان ( سیما و آ ) افزود: تحقق دولت الکترونیک با توسعه IT محققمی شود که این امر در خصوص استانداردسازی نیز صدق می کند.

وی ادامه داد: در عصر فناوری اطلاعات و در راستای دولت الکترو نیک تمامی فعالیتها متاثر از IT است که با تو سعه ITمی توان از زمان، هزینه و...استفاده بهینه ای کرد.

این مسئول عنوان کرد: به عنوان مثال برای صدور پروانه ساختمان در شهرداریها که تمامی فرآیند این فعالیت بصورت الکترونیکی انجام می شود، مدیران کل در استانها و ستاد باید تلاش خود را در راستای حل مشکلات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و به کار گیری نیرو جهت ورود اطلاعات با راهکار های مرتبط معطوف نمایند.

وی اظهار داشت: این امر به این دلیل است که بدون تو سعه ITتحقق دولت الکترو نیک میسر نخواهد بود.

رئیس سازمان استاندارد یادآور شد: با توسعه و به کارگیری دانش فناوری اطلاعات واقعیت دور کاری نمایان خواهد شد.

ارزیابی مدیران انجام می شود

برزگری اضافه کرد: همچنین در نظر است که ارزیابی مدیران بر اساس شاخصهای ارزیابی با زیربنای ورود اطلاعات در شبکه سیما و آ انجام گیرد.

در نخستین روز جلسه، مرتضی امامی و دوست طلب در ارتباط با لزوم استفاده بهینه از سیما و آ و فناوری اطلاعات مطالبی ارائه کردند.

سپس مقدمی مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی سخنانی به تشریح اهداف و مواد قانونی دولت الکترونیک پرداخت و لزوم توجه ویژه به این موضوع در سازمان را تبیین کرد.

چهارمین گردهمایی مسئولان سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات و آمار سازمان ( سیما و آ ) با حضور مسئولان آمار و فناوری اطلاعات استانها در کرج برگزار شد.