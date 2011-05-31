به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال برگزاری انتخابات اتحادیه صنف چینی، بلور و لوستر کرج، هیئت رئیسه این اتحادیه معرفی شد.

این انتخابات در محل سازمان بازرگانی و با حضور بلال خلیلی معاون بازرگانی داخلی، محمدعلی حشمتی پور رئیس اداره اصناف بازرگانی و ابراهیم صدیق رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج برگزار شد.

همچنین این انتخابات با شرکت حداکثری اعضای اتحادیه برگزار شده است.

در پایان رای گیری آقایان غلامرضا حسینی راد، علی قائمی، سمیع اله قائم پناه، مسعود سپندارند و قدیم علی جمال پور حائز اکثریت آرا شدند.

هشتمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار برگزار شد

هشتمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار با همکاری سازمان بازرگانی برگزار شد.

روند قیمت کالاها و نوسانات قیمتی کالاهای اساسی درهشتمین جلسه شورای کنترل نظارت بازار مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارشات طرح شده در این جلسه حاکی از عدم تغییر محسوس درقیمت کالاها طی یک هفته گذشته بود که توسط معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی و دستگاههای ذیربط اعلام شد.

در این جلسه با توجه به آمار ارائه شده از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص آمار جمعیتی و سرانه مصرفی کالاهایی ازجمله مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمزو شیر مقرر شد برنامه ریزی مربوطه انجام شود.

در این زمینه مقرر شد که برنامه ریزی مدونی برای کنترل کمبود و مازاد تولید صورت گیرد تا از روند تغییرات قیمتی حباب گونه در بازار ممانعت به عمل آید.