به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "اندر باخ اشتاین" نوشت: برلوسکنی هر روز غیر قابل کنترل تر از روز پیش شده و به بار سنگینی روی دوش حزبش تبدیل شده است.

در انتخابات محلی حزب سیلویو برلوسکنی حتی مراکز سابق قدرت خود را نیز از دست داد و این به این دلیل بود که نخست وزیر ایتالیا به هشدارهای هم حزبی های خود بی توجهی کرد. حالا هم بحث های جانشینی وی در ایتالیا داغ شده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: سیلی هایی که نخست وزیر ایتالیا در انتخابات محلی در شمال و جنوب این کشور دریافت کرد برای وی بسیار دردناک بود. نتیجه این انتخابات نشان داد که برلوسکنی تضمین های خود برای پیروزی در انتخاباتها را که همیشه با تکیه به آنها همه امور را به نفع خود متحول می کرد از دست داده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: از آنجا که نخست وزیر ایتالیایی بخصوص انتخابات محلی در میلان و نپال را به عنوان یک نظر سنجی درباره وضعیت خود می دانست باید حالا نتیجه این انتخابات را شکستی برای خود در نظر بگیرد. وی نه هشدارهای حزبش و نه هشدارهای شریک ائتلافی خود را جدی نگرفت.

این دیدگاه در حکومت افزایش پیدا کرده است که برلوسکونی همواره غیر قابل کنترل تر شده و به عنوان بارسنگینی روی دوشهای حزبش است و دیگر اطرافیانش نمی خواهند به وی وفادار مانده و در بقیه شکست هایش با وی سهیم باشند.

در ادامه آمده است: در چنین شرایطی بحث ها درباره جانشینی برلوسکونی که نخست وزیر تا به حال از به وجود آمدن چنین بحث هایی اجتناب می کرد شروع شده است.