به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان که برای شرکت در کنگره فیفا به زوریخ سوئیس سفر کرده است درباره حضور نمایندگان ایران در کنگره فیفا گفت: امروز من به همراه مهدی محمد نبی و عباس ترابیان در جلسه مشترک با نمایندگان فیفا شرکت خواهیم کرد که در این جلسه در خصوص وضعیت فوتبال ایران به بحث و تبادل نظر پرداخته و بعدازظهر در مراسم افتتاحیه کنگره فیفا شرکت خواهیم کرد.

کفاشیان درباره لغو نشست فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: قرار بود امروز بعدازظهر جلسه فدراسیون های آسیایی در زوریخ با حضور محمدبن همام برگزار شود اما به این دلیل که بن همام از انتخابات ریاست فیفا کناره گیری کرده و قرار بود این جلسه درباره انتخابات باشد و این نشست لغو شد.



رئیس فدراسیون در پایان با اشاره به دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال امید گفت: باید تلاش کنیم دو بازی تدارکاتی تیم امید مقابل تیم ملی بزرگسالان ایران و تیم ملی امید سوریه در تهران به خوبی برگزار شود تا این تیم بتواند بهره اش را از این دو بازی با هدف شناخت ترکیب نهایی ببرد و با پیگیری تمرینات روزبه روز وضعیت بهتری پیدا کنیم تا در مقابل عراق در دو بازی رفت و برگشت بدون مشکل باشیم.

وی یادآورشد : البته باید از همین حالا مدارک حضور بازیکنان را به مبادی ذیربط ارسال کنیم تا برای خروج بازیکنان از کشور با مشکلی روبرو نشویم و در این باره مثل همیشه نیازمند همکاری ارگان های ذیربط برای اعزام بازیکنان هستیم .