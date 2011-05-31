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۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

کفاشیان اعلام کرد:

نشست فدراسیون‌های فوتبال آسیا لغو شد/ باید مشکل خروج امیدها حل شود

نشست فدراسیون‌های فوتبال آسیا لغو شد/ باید مشکل خروج امیدها حل شود

رئیس فدراسیون فوتبال از لغو نشست فدراسیون های فوتبال آسیا در زوریخ به دلیل کناره گیری بن همام از انتخابات فیفا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان که برای شرکت در کنگره فیفا به زوریخ سوئیس سفر کرده است درباره حضور نمایندگان ایران در کنگره فیفا گفت: امروز من به همراه مهدی محمد نبی و عباس ترابیان در جلسه مشترک با نمایندگان فیفا شرکت خواهیم کرد که در این جلسه در خصوص وضعیت فوتبال ایران به بحث و تبادل نظر پرداخته و بعدازظهر در مراسم افتتاحیه کنگره فیفا شرکت خواهیم کرد.

کفاشیان درباره لغو نشست فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: قرار بود امروز بعدازظهر جلسه فدراسیون های آسیایی در زوریخ با حضور محمدبن همام برگزار شود اما به این دلیل که بن همام از انتخابات ریاست فیفا کناره گیری کرده و قرار بود این جلسه درباره انتخابات باشد و این نشست لغو شد.
 
رئیس فدراسیون در پایان با اشاره به دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال امید گفت: باید تلاش کنیم دو بازی تدارکاتی تیم امید مقابل تیم ملی بزرگسالان ایران و تیم ملی امید سوریه در تهران به خوبی برگزار شود تا این تیم بتواند بهره اش را از این دو بازی با هدف شناخت ترکیب نهایی ببرد و با پیگیری تمرینات روزبه روز وضعیت بهتری پیدا کنیم تا در مقابل عراق در دو بازی رفت و برگشت بدون مشکل باشیم.
 
وی یادآورشد : البته باید از همین حالا مدارک حضور بازیکنان را به مبادی ذیربط ارسال کنیم تا برای خروج بازیکنان از کشور با مشکلی روبرو نشویم و در این باره مثل همیشه نیازمند همکاری ارگان های ذیربط برای اعزام بازیکنان هستیم .
کد مطلب 1325401

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