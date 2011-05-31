به گزارش خبرنگار مهر، پس از 14 روز بازدید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا از امکانات باشگاه های فوتبال ایران، سوزوکی توکوآکی به همراه استیو کین رئیس کمیته لیگ حرفه ای فوتبال آسیا و مدیر رسانه ای این کمیته به همراه عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران در نشست با خبرنگاران به تشریح بازدید نمایندگان AFC پرداختند.

سوزوکی در ابتدای این نشست خطاب به خبرنگاران گفت: در ابتدا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از شما (خبرنگاران) تشکر می کنم بابت حضور در کارگاه آموزشی و نشست خبری امروز. فکر می کنم کارگاه آموزشی که شما در آن شرکت کرده اید بهترین جا برای تبادل نظر در مورد ارتباط هر چه بهتر فوتبال ایران با فوتبال آسیا باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: روز گذشته بازدید ما از کلیه باشگاه ها به اتمام رسید و صبح امروز جلسه ای طولانی با مسئولان سازمان لیگ برتر فوتبال ایران داشتیم و نتایج این سفر و بازدید خود را با حضور آنها بررسی کردیم.

وی ضمن یادآوری اینکه بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا از 18 باشگاه لیگ برتری و 3 تیمی که به تازگی جواز حضور در این مسابقات را به دست آورده اند بازدید کرده اند و ورزشگاه های این تیم ها را مورد ارزیابی قرار دادند گفت: باید در همین جا از باشگاه ها تشکر کنم به خاطر پیشرفت هایی که لیگ برتر فوتبال ایران داشته و تلاشی که آنها در جهت پیشرفت فوتبال ایران و نزدیک شدن آن به استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا.

سوزوکی جلسه بازدید کنندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا با مسئولان سازمان لیگ برتر فوتبال ایران را نشستی مثمر ثمر و پرفایده خواند و گفت: در این نشست نقاط ضعف و قوت فوتبال ایران را تشریح کردیم که در جلسه امروز این نقاط ضعف و قوت را به استحضار شما می رسانیم.

رئیس لیگ حرفه ای فوتبال آسیا ضمن تشریح نقاط قوت فوتبال ایران گفت: در ابتدا باید بگویم باشگاه های استقلال و پرسپولیس و دیگر باشگاه های ایران کانون های هواداری بسیار خوبی دارند و هواداران این تیم ها به خوبی سازمان دهی شده اند. این شور و هیجان قابل تقدیر است و از طرف AFC این موضوع را به فوتبال ایران تبریک می‌گویم.

وی ضمن ستودن تلاشی که تیم های فوتبال ایران و سازمان لیگ برتر در جهت نزدیک شدن به سطح استاندارد AFC داشته اند، گفت: در فوتبال ایران تمایل زیادی به پیشرفت وجود دارد و در این راستا تلاش های خوبی از سوی سازمان لیگ صورت گرفته و این خواست و انگیزه به باشگاه ها نیز منتقل شده است و آنها تمایل زیادی به پیشرفت دارند.

سوزوکی با یادآوری این موضوع که فوتبال باشگاه های ایران فعالیت‌های بسیار خوبی در سطح فوتبال پایه داشته اند، خاطرنشان کرد: وقتی متوجه شدیم باشگاه های ایرانی ارتقاء خوبی در سطح پایه داشته اند و برنامه هایی که این باشگاه ها برای رشد فوتبال پایه دارند قابل تقدیر است. تقریبا تمام باشگاه های ایرانی دارای تیم های زیر 10، زیر 14، زیر 16، زیر 18، زیر 20سال هستند. در هرکدام از باشگاه‌ها از مربیان مجرب برای آموزش بازیکنان پایه استفاده می‌شود و به خوبی استعدادها کنترل می شوند. امیدوارم باشگاه های ایرانی فعالیت در رده های سنی زیر 6 و 8 سال را هم آغاز کنند تا در فوتبال آسیا بهترین ها در پرورش و توسعه فوتبال پایه باشند.

وی همچنین به تشریح نقاط ضعف فوتبال ایران پرداخت و با ابراز امیدواری از اینکه این نقاط ضعف اصلاح شود، گفت: در بازدید اخیر متوجه شدیم مدیران باشگاه ها و استادیوم های مختلف تلاش های زیادی داشته اند محل های برگزاری مسابقات را به سطح استاندارد کنفدراسیون فوتبال آسیا نزدیک کنند اما امکاناتی که آنها در اختیار رسانه ها و بازیکنان قرار می دهند هنوز کامل نیست در عین حال راه های ورودی به ورزشگاه ها هم استاندارد نیست و زمین ها کیفیت مطلوبی ندارند. علاوه بر این زمین های تمرین هم مورد نظر ما هستند که متاسفانه زمین های تمرین ایران بعضا شرایط خوبی ندارند که آنها هم باید به استاندارد کنفدراسیون فوتبال آسیا برسند.

سوزوکی با تعیین کننده خواندن نقش رسانه ها در توسعه فوتبال گفت: باشگاه های ایرانی باید خدمات رفاهی بیشتری را در اختیار رسانه ها و افرادی که در برگزاری یک مسابقه سهیم هستند قرار دهند و همچنین باشگاه های ایرانی می باید بلیط فروشی را خودشان انجام دهند.

رئیس لیگ حرفه ای فوتبال آسیا با طرح این جمله که فوتبال را فقط بازیکنان، مربیان و داوران انجام نمی دهند و عوامل دیگری در برگزاری یک مسابقه سهیم هستند، گفت: ایراد دیگری که به لیگ فوتبال ایران وارد است نوع برگزاری مسابقات است و امکاناتی که در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود: شخصا علاقه زیادی به رسانه های ایران دارم و اطمینان دارم که باشگاه ها نیز امکانات بیشتری در اختیار رسانه ها قرار خواهند داد.

سوزوکی همچنین مسائل امنیتی و حراستی را در برگزاری یک مسابقه تعیین کننده خواند و گفت: با توجه به شور و اشتیاقی که در فوتبال ایران وجود دارد باید امنیت و حراست ورزشگاه ها توسعه پیدا کند.

وی همچنین از مسئولان سازمان لیگ ایران و فدراسیون فوتبال خواست برای صدور آی دی کارت مربیان و بازیکنان شرایط بهتری را فراهم آورند و ضریب امنیتی ورزشگاه ها را افزایش دهند.

وی با ابراز تشکر از همه عواملی که زمینه پیشرفت فوتبال ایران را فراهم آورده است، بازدید خود و همراهانش از فوتبال ایران را رضایتبخش خواند.

در ادامه عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر ضمن تشکر از سوزوکی و هیئت همراهش که طی روزهای گذشته از امکانات باشگاه های ایرانی بازدید داشته اند گفت: در این بازدید نقاط ضعف و قوت باشگاه ها و فوتبال ایران توسط بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص شد. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال گذشته نیز ایرادهایی را از امکانات و شرایط فوتبال ایران گرفته بودند که ما از باشگاه ها خواسته بودیم این موارد را برطرف کنند که بخشی از آنها برطرف و مواردی از آن رفع نشده بود.

وی در ادامه گفت: برای اینکه فوتبال ایران همچنان 4 سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد و همچنین به سطح حرفه ای فوتبال دنیا نزدیک شود سعی کردیم نکاتی را که AFC تاکید دارد به باشگاه ها ابلاغ کنیم و دقیقا پیگیری خواهیم کرد تا مواردی که از آنها ایراد گرفته شده است برطرف شود.

محمدی با اشاره به اینکه ورزشگاه های تختی بندرانزلی، انقلاب کرج، یادگار امام قم و اکباتان تهران پیشرفت های خوبی داشته و با برطرف کردن چند ایراد جزئی به 5 ورزشگاه دیگر ایران که دارای استانداردهای A آسیا هستند اضافه خواهد شد، افزود: به دیگر باشگاه های ما ایراداتی گرفته شده که باید برطرف شده ما موارد ایراد را به باشگاه ها اطلاع داده و به رسانه ها اطلاع داده می شود تا هر چه زودتر برطرف شود.

وی تجهیز باشگاه ها به آکادمی را یکی از موارد رشد و توسعه فوتبال ایران خواند و گفت: ایرادهایی که نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از زمین های تمرین و ورزشگاه ها گرفته اند شامل همه ورزشگاه ها نمی‌شود.

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال کشورمان ضمن تاکید بر اینکه بحث مالی باشگاه ها باید شفاف باشد گفت: از بین 18 باشگاه لیگ برتری تنها 9 باشگاه طراز مالی خود را در اختیار نمایندگان AFC قرار دادند 7 باشگاه حسابرسی آنها دقیق نیست و باید به زودی برطرف شود.

محمدی در ادامه به مهلتی که تا پایان شهریورماه از کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته شده تا ایرادهای فوتبال ایران برطرف شود اشاره کرد و گفت: برخی از ورزشگاه ها همچون شهید بهشتی بوشهر، تختی آبادان، تختی اهواز، حافظیه شیراز، ایرادهایی دارند که باید زمینه برطرف شدن آنها را فراهم آوریم. باشگاه ها همچنین از حسابرسی و طراز مالی خود را انجام دهند و با استخدام حسابرس در بیرون باشگاه در این زمینه اقدام کنند.

در ادامه این نشست خبری، سوزوکی توکوآکی به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت. اولین سئوال در مورد بازدید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا از آکادمی و کمپ باشگاه استقلال بود که سوزوکی در این خصوص گفت: صبح روز یکشنبه از کمپ باشگاه استقلال بازدید کردیم. من به شخصه تحت تاثیر این کمپ قرار گرفتم، چرا که فضای خوبی برای پرورش استعدادها در این مکان پیش بینی شده است.

وی در ادامه افزود: اگر در رابطه پیشرفت و امکانات بحث می کنیم باید این امکانات در اختیار تیمهای پایه نیز قرار گیرد. خوشبختانه در باشگاه استقلال این پیش بینی انجام شده و امکانات خوبی برای تیم‌های پایه درنظر گرفته شده است. یکی از مشکلات فوتبال ایران امکانات است که امیدوارم باشگاه استقلال با امکاناتی که من در این باشگاه دیدم، پیشرفت بیشتری داشته باشد.

خبرنگاری از سوزوکی در خصوص ایرادهایی که تیمهای عربستانی از میزبانی کشورمان گرفته اند، سئوال پرسید که این مدیر ژاپنی AFC در پاسخ گفت: این سئوال از بحث ما خارج است. قرار است در جلسه امروز تنها در خصوص بازدید گروه بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا از فوتبال ایران صحبت کنیم.

وی با ابراز رضایت از پیشرفت‌هایی که در تجهیز ورزشگاه های ایران صورت گرفته است، گفت: در فوتبال ایران پنج ورزشگاه هستند که می توانند با برطرف کردن چند ایراد جزیی در زمره ورزشگاههای سطح A آسیا قرار گیرند.

سوزوکی با ابراز تشکر از مدیران باشگاهها و ورزشگاههای ایران که تلاش دارند به استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا نزدیک شوند، گفت: 13 ورزشگاه که در آن تیمهای لیگ برتری ایران بازی می کنند، هنوز از حداقل استانداردهایی که AFC مدنظر دارد، برخوردار نیستند.

"در حال حاضر نمی توان در مورد تعیین سهمیه قطعی ایران اظهارنظر کرد"، سوزوکی با بیان این جمله افزود: امکانات ورزشگاهها و مبادی ورودی به ورزشگاههای ایران باید بهبود یابد.

وی در رابطه با این موضوع که هنوز 9 باشگاه ایرانی تراز مالی خود را به بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه نکرده‌اند، گفت: در کنفرانس امروز نمی خواهم در مورد جزئیات صحبت کنم. تا به امروز تنها 9 باشگاه تراز مالی خود را ارائه کرده اند که فقط هفت مورد از آنها قابل قبول بوده است. همچنین فقط تراز مالی چهار باشگاه به انگلیسی ترجمه شده و مورد ارزیابی ما قرار گرفته است. البته این موضوع عاملی بازدارنده برای حضور تیمهای ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا نیست ولی باید هرچه زودتر تراز مالی باشگاه ارائه شود.

رئیس لیگ حرفه ای فوتبال آسیا در ادامه به 2 نکته مهم اشاره کرد و گفت: در جلسه صبح امروز با مسئولان سازمان لیگ ایران به دو نکته مهم تاکید کردیم که باید برطرف شود. نکته اول بالانسی است که باید در درآمدها و هزینه های باشگاه به وجود آید. اکثر باشگاههای ایران از یک حامی مالی و سوبسید دولتی استفاده می کنند که همین مسئله باعث شده تا هزینه های آنها با درآمدهایی که دارند، همسان نباشد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه باشگاههای ایران هزینه هایی که دارند، بیش از درآمد آنهاست و مدیران باشگاهها باید به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشند.

سوزوکی با یادآوری اینکه در باشگاههای فوتبال ایران 70 درصد از هزینه های شامل تامین رقم قرارداد بازیکنان می شود، افزود: من به شخصه دوست دارم بازیکنان بالاترین دستمزد را داشته باشد. در لیگ ایران با توجه به شرایط مالی که عنوان کردم باید رقم قرارداد بازیکنان کاهش یابد و همطراز با هزینه ای باشد که باشگاهها صرف می کنند. البته این سوتفاهم به وجود نیاید که ما مدنظر داریم که رقم قرارداد بازیکنان شکسته شود، بلکه می خواهیم قرارداد بازیکنان مطابق با درآمدی باشد که باشگاه‌ها دارند.

وی از مقایسه حق پخش تلویزیونی در فوتبال ایران با دیگر کشورها خودداری کرد و گفت: اینکه بخواهیم حق پخش کشورها را باهم مقایسه کنیم، کار درستی نیست چرا که شرایط هر کشور با کشور دیگر فرق می کند.

رئیس لیگ حرفه ای فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: به این نکته واقفم که چند سال پیش فوتبال ایران هیچ درآمدی از حق پخش تلویزیونی نداشت و نمی توانست از سازمانی که دیدارهای لیگ را پخش می کرد، مبلغی را دریافت کند.

وی با اشاره به تلاش هایی که در این خصوص از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: خوشحالم که فوتبال ایران در حال حاضر بخشی از هزینه های خود را از این راه تامین می کند. این گام اول برای پیشرفت فوتبال ایران است.

سوزوکی افزود: درحال حاضر سازمان لیگ برتر ایران درحال مذاکره با سازمانی است که دیدارهای لیگ ایران را پخش می کند تا رقم حق پخش تلویزیونی افزایش یابد. با توجه به اینکه 95 درصد از بازیهای فوتبال در ایران از تلویزیون پخش می شود و شور و اشتیاقی که در فوتبال ایران وجود دارد، مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران بهتر است برای حق پخش تلویزیونی با سازمان های دیگر وارد مذاکره شوند.

وی همچنین در خصوص وقفه چند ماهه ای که در برگزاری مراحل یک هشتم تا یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد، گفت: در ابتدا باید به نکته ای اشاره کنم که قاره آسیا پهناور است و شمال، جنوب، غرب و شرق این قاره شرایط آب و هوایی متفاوتی دارد. در حال حاضر 10 کشور درگیر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستند که نحوه برگزاری مسابقات در 6 کشور با چهار کشور دیگر متفاوت است.

رئیس لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل شرایطی را برای باشگاههای غرب قاره در نظر گرفته ایم. باشگاههای این منطقه از آسیا بعد از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و برای حضور در مرحله یک چهارم نهایی می تواند ترکیب بازیکنان و کادر فنی خود را تغییر دهند و تیم خود را تقویت کنند.

خبرنگاری از سوزوکی در خصوص شرایط سهام و واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پرسید که وی در پاسخ گفت: یکی از معیارهایی که باشگاهها باید داشته باشند این است که بصورت خصوصی و یک شرکت تجاری اداره شوند. براساس مدارکی که به ما ارائه شده است باشگاههای استقلال و پرسپولیس بصورت سهامداری اداره می شوند.

وی افزود: معیار دیگری که کنفدراسیون فوتبال آسیا بدان تاکید دارد این است که در اداره باشگاههای نباید تداخل مدیریتی وجود داشته باشد. ما متوجه شده‌ایم که سهامدار اصلی این دو باشگاه دولتی است اما نباید این دو باشگاه یک مجمع داشته باشد و سهامدارشان یکی باشد.

سوزوکی در خاتمه تصریح کرد: متوجه شدیم که قرار است سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واگذار شود. اگر مجمع این دو باشگاه متفاوت باشد، کنفدراسیون فوتبال آسیا با اداره و واگذاری آنها هیچ مشکلی ندارد. البته در این رابطه هنوز تصمیم اتخاذ نکرده ایم و تصمیم گیری را منوط به ارائه مدارک بیشتر از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران کرده‌ایم.