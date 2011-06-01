توانمندسازی سالانه 10 درصد مددجویان/ 140 هزار مددجو نیازمند شغل

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان بهزیستی ملزم به توانمند سازی مددجویان تحت حمایت خود است و بدین منظور طرحها و اقدامات زیادی در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد مددجویان بهزیستی زمینه توانمند شدن را دارند گفت: چنانچه بتوانیم مددجویان را توانمند کنیم در این صورت مددجویان از چرخه حمایتی خارج و به ازای آنها پشت نوبتی ها، تحت پوشش قرار می گیرند.

سرپرست سازمان بهزیستی از ایجاد یکصد هزار شغل در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: سال گذشته 25 هزار شغل ایجاد شد اما امسال برنامه ریزیهای لازم را برای ایجاد صدهزار شغل انجام داده ایم که امیدواریم عملی شود.

اسفندیاری در مورد اشتغال مددجویان نیز افزود: در حال حاضر 140 هزار مددجوی تحت پوشش نیازمند اشتغال بوده و در بانک اطلاعات سازمان بهزیستی ثبت نام کرده اند.