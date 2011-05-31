به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد میرعلایی در این دیدار که علاوه بر بازیگران پیشکسوت زن، با حضور برخی از همسران فیلمسازان فقید سینمای ایران برگزار شد، تصریح کرد: نقش بانوان در سینمای کشور را نمی توان کتمان کرد.

وی افزود: همانطور که بازیگران و دیگر هنرمندان زن در سینما تعیین کننده بوده‌اند خانواده‌ها و همسران هنرمندان نیز با تلاش و از خودگذشتگی زمینه فعالیت آنها را فراهم آورده اند و در تعالی عرصه فرهنگ و هنر نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند.

وی ادامه داد: بهره گیری از ابعاد وجودی و معنوی الگویی چون فاطمه الزهرا (س) می تواند عامل پیشرفت و تعالی ما در هر حوزه ای شود. ایشان نه تنها الگوی زنان مسلمان بلکه الگوی مردان مسلمان نیز هستند. امیدوارم عرصه فرهنگ و هنر بتوان حق خود را نسبت به این بانوی بزرگوار ادا کند.

در این مراسم همسران کارگردان‌های فقید سینمای ایران از جمله رسول ملاقلی پور، سیف الله داد، منوچهر حقانی پرست، محمدباقر آشتیانی، محمدرضا اعلامی، امیر قویدل و همسر مرحوم واعظ از کارکنان بنیاد سینمایی فارابی به همراه بازیگران پیشکسوتی چون ملکه رنجبر، صدیقه کیانفر، میترا تبریزی، منصوره ایلخانی ، مهوش رحیمی، زهره حمیدی، زهره صفوی و... حضور داشتند.

این هنرمندان به دعوت مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و با مساعدت داود رشیدی بازیگر برجسته سینمای کشور در این دیدار حضور داشتند. حسن نجاریان قائم مقام، پژمان لشکری‌پور معاون فرهنگی و پژوهشی، امیر اسفندیاری معاون بین‌الملل و جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی و مشاور مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی نیز در این مراسم که با تقدیر از هنرمندان و همسران کارگردانان فقید سینمای ایران به پایان رسید، حضور داشتند.